Aktuelle Corona -Schutzverordnung:

Auf allen städtischen Spielplätzen in Bochum gilt von nun an eine Maskenpflicht.

So sieht es die aktualisierte Corona - Schutzverordnung vor.

Die Tragepflicht eines Mund - Nasenschutzes gilt für Erwachsene und Kinder im schulpflichtigen Alter.

Beschilderung folgt:

Natürlich dauert diese Beschilderung - die Liste der städtischen Spielplätze sei lang - so die Info der Stadt.

Sie umfasst exakt 249 Orte, neben klassischen Spiel - und Bolzplätzen .

Ich frage mich als Bochumer ob es sich hier um einen Schildbürgerstreich handelt.

Im Sommer mitten in der Pandemie tummelten sich die lieben Kleinen überall auf den Spielplätzen.

Wäre da nicht trotz niedriger Inzidenz eine Maske (wenn überhaupt) sinnvoller gewesen?

Anmerkung:

Private Spielplätze werden wieder herhalten müssen in Zeiten der Pandemie.

Erwachsene tummeln sich jetzt schon mit Sektchen und Bierdose dort wo eigentlich Kinder Spaß haben sollten. Papierkörbe müssen wohl unsichtbar sein denn der Müll wird gern verstreut. Kippen über Kippen ,was kostet es noch wenn du deine Zigarette entsorgst ?

Rückblick:

In den Sommermonaten schuf die Stadt Bochum zusätzliche Spielstätten auf Zeit in der City.

Munter tobten die Kinder "Maskenlos" dort herum.

Jetzt wo es auf den Winter zugeht - wo wir kaum noch ein Kind auf den Spielplätzen finden werden - beginnt eine Maskenpflicht.

Ich frage mich wirklich ob es sich da nicht um einen Schildbürgerstreich handelt?

Welches Kind sitzt wenn es draußen unangenehm wird auf Schaukel oder Rutsche ?

Wer riskiert denn 2020 eine Erkältung und simuliert ob es Corona sein könnte?

Für mich kommt die Maskenpflicht auf Spielplätzen etwas spät und wozu?

Seltsam:

Im Klassenzimmer tummeln sich mehr Kids und zwar ohne Maske oder?