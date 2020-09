An mehreren Schulen in Gelsenkirchen sind zahlreiche Lehrer und Schüler in Quarantäne geschickt worden.Sieben Coronafälle an 4 Schulen sind am Dienstag und Mittwoch bekannt gegeben worden.Die Stadt Gelsenkirchen informiert das 200 Lehrer und Schüler von einer 14tägigen Quarantäne betroffen sind.

7 Positive Fälle und schon sind es mit Kontaktpersonen fast 200 die das Gesundheitsamt testet.

Ich habe den Eindruck als wären nun die Schulen im Fokus.

Oder irre ich da?