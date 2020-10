Liebe Bochumer:

Gemeinsam gegen Covid-19 darum bitte ich euch.

Warum?

Zahlen zur Corona - Pandemie 27.Oktober 2020.



Inzidenz:

145,1



Insgesamt sind in Bochum seit März 2.344 Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet.

1.661 sind genesen,31 an bzw. mit COVID - 19 verstorben.

Aktuell sind 652 Personen infiziert.

47 davon werden stationär,12 von ihnen intensiv-medizinisch betreut.

Um ein weiteres Ansteigen der Zahlen zu verhindern, hat der Krisenstab neue Maßnahmen beschlossen.

Dazu gehört auch eine Allgemeinverfügung und Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in Innenstadtbereichen.

Hand aufs Herz machst du da mit ?



Bochum ist Risikogebiet:



Ziemlich sicher ist:

Es wird weitere Einschränkungen geben, um das exponentielle Wachstum der Corona-Infektionen zu dämpfen.

Restaurants und Kneipen vorübergehend geschlossen und Veranstaltungen ausgesetzt - wer will das schon?

Einigkeit herrscht darüber, dass private Kontakte einer der wesentlichen Treiber der Infektionszahlen sind.

Liebe Bochumer:

Tragt Maske, haltet Abstand, beachtet die Hygiene - Maßnahmen, meidet große Treffen.

Bitte helft mit das wir alle ein Stück Freiheit zurück bekommen/behalten.

Zunächst einmal:

Danke für eure Mithilfe.

Und bleibt bitte gesund.