6.Dezember 2020

An der Klinke hing ein Schatz.

So ein kleiner Hosenmatz.

Prall gefüllt mit Naschwerk und Geschenken-

wer wird denn da - wohl an uns denken?

Wer das wohl war?

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Grübel, Grübel und Studier,

Santa, verlor die Hosen hier.

Guten Flug...

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Sicher ist dieses im Fluge passiert -

behaupte ich hier ganz ungeniert.

Im Auftrag gegeben - wer hätte dieses gedacht -

von BR Wolfgang geplant - von Santa gebracht.

Hallo, Freund und Nachbar "Danke" fürs Freude bereiten .

Dankeschön....

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Das war mit "Abstand "das schönste Geschenk in weihnachtlichen Corona-Zeiten.

Die Hosen voll...

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Wir fanden diesen Einfall echt "super toll".

Hohoho...

Santa hatte die Hosen prall voll.