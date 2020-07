Aufgrund eines Corona-Verdachtsfalls hat der Umwelt Service Bochum (USB) seinen Wertstoffhof an der Havkenscheider Straße am heutigen Montagmittag, 27. Juli, geschlossen. Die gegenüber liegende Annahmestelle für Sperrmüll und Grünschnitt schließt heute um 16 Uhr.

Der Einsatz der Mitarbeiter werde rein präventiv um eine Schicht gekürzt, so der USB. Die Schließung erfolge also vorsorglich, um alle Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen.

Diese Regelung gilt zunächst für heute, 27. Juli, und morgen. Der USB werde die die Entwicklungen sehr genau beobachten und bei Änderungen und informieren.

Bürger, die für heute und morgen Termine vereinbart haben, sollten sich unter 0800 3336288 melden.