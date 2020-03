Herzliche Einladung.

Ihre WAZ lädt sie ein zum ...

,,Exklusiven Themenabend , Reisen, Entdecken und Genießen ."

Als kleines Dankeschön für uns - als jahrelange Abonnenten - erhielten wir

eine Einladung zu einem exklusiven Themenabend .

Unsere Tageszeitung entführte uns virtuell in die schönsten Urlaubsgebiete

dieser Welt.

Ein Reiseexperte führte uns informativ und unterhaltsam durch den Abend.

Atemberaubende Fotos über nahe und ferne Länder, ließen uns den Alltag

entfliehen.

Weg vom Grau und Schmuddelwetter-ab in sonnige Gefilde.

Ein entspannter Abend mit Freunden.

Reisen ist ja das größte Vergnügen für Herz und Geist heißt es.

Das sehe ich ebenso.

Das dieser Abend auch kulinarisch zum Hochgenuss wurde, verdanken wir der

ausgezeichneten Küche des Mercure Hotel in der Bochumer City.

Wahre Worte:

,,Erleben Sie auf unseren Reisen die Geschichten, von denen Sie später so

gerne erzählen."

Das trifft es auf den Punkt.

Ein unglaublicher Abend für den wir einfach einmal "Danke" sagen.