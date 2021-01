Der Großhandel Metro hebt in einigen Märkten die Beschränkung für Gewerbetreibende auf. Bis zum 31.Januar 2021 heißt es einkaufen für Jedermann.

Metro brechen Gastro - Kunden weg :

Metro macht normalerweise Umsätze mit einen Großteil der Gastronomie, die jetzt wegen des Lockdowns aktuell wegbrechen.

Einkaufen macht natürlich Spaß wenn Platz satt vorhanden ist.

Schöne große Verkaufsflächen und das breite Sortiment locken. Kein beengtes Einkaufen das ist schon schön.

Dieser Inhalt kann nicht angezeigt werden.

Doch einen Haken hat die Maßnahme ohne Kundenkarte . Der gesamte Non - Food- Bereich bleibt tabu. Nur Lebensmittel und weiter nichts - erwarten den kartenlosen Kunden.

So soll ausgeschlossen werden, dass Metro davon profitiert, dass andere Einzelhandelsgeschäfte geschlossen sind.

Karteninhaber dürfen Shoppen soviel was das Herz begehrt.

Quelle: RND