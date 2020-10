Der Duisburger Segelexperte Uwe Honnef schreibt nicht nur Sachbücher, sondern auch feine Gedichte vom Alltag, der Liebe und dem Meer. Am Sonntag trägt er Poeme aus seinem Lyrikband "Wie die Tiefen der See" vor. Uwe Honnef schreibt seit den frühen 1980er Jahren Presseartikel, Kurzgeschichten, Gedichte und Romane. Maritime Elemente finden sich in seinen Veröffentlichungen immer wieder! Er ist begeisterter Segler und Skipper bei Yachtüberführungen. Sein bevorzugtes Revier ist das Wattenmeer und der englische Kanal. Viele der Protagonisten sind ihm persönlich begegnet oder er hat die Geschichte selbst erlebt. Daher kommt der Humor und die Situationskomik auch nicht zu kurz.

Künstler und Kunstfotograf Frank Gebauer aus Oberhausen eröffnet die Ausstellung "pro-vo-KANTe Kunst" mit seinen farbgewaltigen Werken in den Räumen der Galerie-7. Frank Gebauer lebt und arbeitet in Oberhausen. Für seine vielschichtigen Werke bedient sich der Künstler der Fotografie, der Malerei, der Objektkunst, sowie der Installation, die er zu faszinierenden, konfrontativen Gesamtkunstwerken zusammenbringt. Inspiriert sowohl von der Farbigkeit der Pop Art, wie auch von der Kunst der Renaissance und von barocken Kompositionen und Lichtführungen, widmet er sich, zum Teil auf verspielter Art provo-KANT-en Themen und sprengt damit Grenzen und Sichtweisen des Betrachters. Kunstikonen der Duisburger Gegenwart und europäischen Vergangenheit werden ebenso zitiert wie auch in Frage gestellt. In einer Reihe von Ausstellungen und Kunstaktionen im In -und Ausland hat der Künstler seine Werke präsentiert.

Genießen Sie die Veranstaltung bei Kaffee und Kuchen - unter Beachtung der geltenden Corona-Sicherheitsbestimmungen.

Da die Lesung Open Air (aber Überdacht) stattfindet, sollten Sie sich warm anziehen oder evtl. eine Decke zum einkuscheln mitbringen 😉

Eine vorherige Anmeldung per SMS oder WhatsApp unter 01718146447 sichert Ihnen einen Platz.

Eintritt frei - der Künstlerhut macht die Runde

Sonntag, 11.10.2020 - 15.00 Uhr

Kunst- und Literaturstudio `Galerie-7´

Böckenhoffstr. 7

46236 Bottrop

Über das Kunst- und Literaturstudio `Galerie-7´in Bottrop :

Das Kunst- und Literaturstudio `Galerie-7´ dient als Veranstaltungsort für

Lesungen, Ausstellungen und Live-Musik.

Die Räume sind nicht groß aber gerade dieses macht es so gemütlich.

Die `Galerie-7´ bietet sich hervorragend für sogenannte Wohnzimmerlesungen oder

kleine Konzerte an.

Öffnungszeiten :

Mittwochs von 10.00 - 12.00 Uhr

Samstags von 11.30 - 13.00 Uhr (an Veranstaltungstagen vormittags geschlossen)

und zu den jeweiligen Veranstaltungen (siehe Veranstaltungs-Termine)

Anschrift: Galerie-7, Böckenhoffstr. 7, 46236 Bottrop (nähe Rathaus)

Info : bdoeblitz@web.de Tel. 0171 8146447