Auto überschlägt sich bei Unfall an Weihnachten

Zu einem schweren Alleinunfall kam es in der Nacht vom ersten auf den zweiten Weihnachtsfeiertag in Olfen am Kreisverkehr B235 / Eversumer Straße.



Ein Auto kam an der Kreisverkehrsausfahrt Eversumer Straße von der Fahrbahn ab, touchierte einen Holzzaun, überschlug sich und kam im Graben zum stehen. Zum weiteren Unfallhergang konnten noch keine Angaben gemacht werden. Der schwerverletzte Fahrer wurde durch die Feuerwehr Olfen und Vinnum aus dem Pkw befreit, der Beifahrer wurde leicht verletzt. Neben den beiden Löschzügen waren zwei Rettungswagen sowie zwei Notärzte zur Einsatzstelle geeilt.