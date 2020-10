Mönchengladbach, Dieses Open-Air hat mittlerweile Kultstatus erlangt und die Stimmen wurden lauter. „Wir wollen nicht, dass es endet,“ schrieben viele begeisterte Besucher des STRANDKORB Open Airs und Geschäftsführer Michael Hilgers hörte hin. Ab dem 27. November kommen viele Künstler für eine Adventszugabe, auch Überraschungen sind dabei!



„Zusammen mit dem gesamten Team haben wir uns dazu entschieden eine Zugabe zu geben, denn was wäre die Weihnachtszeit ohne Musik. Wir werden eine gute Mischung aus bereits bekannten STRANDKORB Open Air Künstlern und neuen Highlights wie die BLÄCK FÖÖSS bieten. Wir sind stolz darauf so ein großartiges Konzept weiter auszubauen“, so Hilgers.

Vorfreude auch bei den Künstlern, denn mit dem Ende der STRANDKORB Open Air Sommersaison standen viele vor leeren Terminkalendern. Auch die „BOOSTER Silent Night“ am 19. und 23. Dezember, die eigentlich hätte ausfallen müssen, kann jetzt doch stattfinden.

Dadurch gibt der SparkassenPark allen Mönchengladbachern die Möglichkeit eine Tradition aufrecht zu erhalten. BOOSTER Frontsänger René Pütz freut sich: „Eine Weihnachtszeit ohne Silent Night, da wäre eine Tradition gebrochen worden und umso mehr freuen wir uns auf diese Shows, die wie durch ein Wunder doch noch zustande kommen!“

Am 27. November startet die ADVENTSZUGABE mit der bekannten Coverband God Save the Queen. In den kommenden Wochen treten BLÄCK FÖÖSS, die Rammstein-Coverband Völkerball, Kasalla, Brings, Höhner, Pietro Lombardi und BOOSTER auf. Die meisten Künstler, aus dem Sommer bekannt, geben hiermit wörtlich: Zugabe!

ADVENTSZUGABE – STRANDKORB Open Air

Freitag 27.11. – God Save the Queen

Samstag 28.11. – BLÄCK FÖÖSS

Samstag 05.12. – Völkerball

Sonntag 06.12. – Kasalla

Freitag 11.12. – Brings

Samstag 12.12. – Höhner

Sonntag 13.12. – Pietro Lombardi

Samstag 19.12. – BOOSTER Silent Night

Dienstag 22.12. – Weihnachtssingen

Mittwoch 23.12. – BOOSTER Silent Night

Schon vor dem Advent in Feierlaune?

Der SparkassenPark bietet mit den Karnevals-veranstaltungen der KG Wenkbülle am 07. November und mit Electric Carnival with Timbo, Cat Ballou & Druckluft am 14. November an den wohl buntesten Tagen im Jahr die Möglichkeit ausgelassen mit Freunden und Familie im eigenen Strandkorb zu schunkeln.

Vorverkaufsstart der ADVENTSZUGABE ist am 13. Oktober um 12 Uhr über sparkassenpark.de und der Vorverkaufsstelle „Hall of Tickets“ (Alter Markt 9, M’Gladbach).

Ausgenommen sind die Termine der BOOSTER Silent Night die am 20. Oktober in den Vorverkauf starten.