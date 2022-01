Ankündigung Orgelkonzert bei den Mennoniten

Orgeljubiläum 1961–2021: Orgelkonzert am Sonntag, 16. Januar 2022, 16.00 Uhr

Es spielt das Streichquartett Ad Libitum unter der Leitung von Ilan Gilad, Klaus-Norbert Kremers spielt die Orgel. Interpretiert werden von Georg Friedrich Händel (1685–1759) das Orgelkonzert B-Dur Opus 4 Nr. 2, HWV 290, von Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) die Kirchensonaten KV 69 in D-Dur, KV 67 in Es-Dur und KV 336 in C-Dur sowie von Wilhelm Friedemann Bach (1710–1784) das Cembalokonzert f-Moll, Fk n.v.1. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um eine Spende gebeten. Eine Broschüre aus der Feder des Organisten Klaus-Norbert Kremers wird vorliegen und erhältlich sein, die die Geschichte sämtlicher Organisten der Gemeinde vorstellt und ihr Wirken nachzeichnet. Die Veranstaltung ist – gemäß der aktuellen Verordnung – als 2G-Veranstaltung nur für Personen zugänglich, die entweder vollständig geimpft oder genesen sind. Die entsprechenden nachweise sind bei Betreten vorzuweisen. Außerdem gilt Maskenpflicht.

Da die Zahl der Plätze begrenzt ist, bittet die Gemeinde um Anmeldung bis zum Samstag mittag.