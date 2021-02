Kolumne: Werwölfe in Voerde

Ein Werwolf ist ein Mensch, der sich in einen Wolf verwandeln kann. Bei der Werkatze sieht es ähnlich aus. Dieser Gestaltwandler kann sich als Mensch in eine Katze (z. B. Hauskatze, Leopard, Löwe oder Luchs) verwandeln.

Gestatten: Otto M´Bus mein Name. Ich bin Inhaber einer zoologischen Handlung im niederrheinischen Voerde, wie Sie sicherlich wissen.

Goldhamster verkaufe ich, Meerschweinchen, Golfische, Kanarienvögel, Papgeien - kleine Tier also, die auch von Kindern in überschaubaren Wohnungen gehalten werden können.

Doch jetzt habe ich eine ungewöhnliche Anfrage vom Tierschutzverein aus Dinslaken erhalten. Ob ich nicht eine größere Ladung Hunde und Katzen gebrauchen könne wurde ich gefragt. Natürlich kann ich das. Ich nehme alles, was irgendwie verkäuflich ist. Dackel und Siamkatzen gehen besonders gut.

Fünf Hunde und drei Katzen wurden mir gebracht. Sie erreichten mich abends. !Ist irgendetess besonders an den Tieren?" fragte ich die Frau vom Tierschutzverein. "Ja. Sie verhalten sich komisch." Kaum hatte sie diese Worte ausgesprochen, war sie auch schon verschwunden.

Ich brachte die Tiere in meinen Schuppen, sperrte sie in einen Zwinger und ging nach Hause. Als ich am nächsten Morgen in den Laden wiederkam, hörte ich aufgeregtes Tuscheln und Hilferufe im Schuppen. Sie können es ruhig glauben: Als ich in den Schuppen eintrat, erartete mich eine Überraschung: Fünf Herren und drei Damen befanden sich in den Zwingern und verlangten ihre Freilassung, was ihnen natürlich auch gewährt wurde. Wo die Tiere geblieben waren, haben sie ir nicht sagen können.

Also ing ich zum Tierschutzveren und fragte nach, woher man die Hunde und Katze habe. "Von einer Filmproduktionsgesellschaft," lautete die lapidare Antwort. Die sei auf Horror- und Fantasystreifen spezialisiert; mehr könne man mir nicht sagen, weil man es nicht wisse.

Die Filmproduktionsgesellschaft kenne zwar die Privatanschriften der Damen und Herren; mir wurde aber bedeutet: "Wir sind nicht bereit, sie herauszurücken. Datenschutz, Sie verstehen?"

Wieso man die Hunde und Katzen denn an den Tierschutzverein übergeben habe, begehrte ich zu wissen. "sie haben sich die Leute wohl nicht näher angeschaut? Nein? ach, wissen Sie, die waren alle so um die 30, 40 Jahre alt. Sie waren damit nicht mehr brauchbar. Die Damen und Herren brauchten zu lange, um sich in das Viehzeug zu verwandeln. Außerdem waren sie für ihre sportlichen Aufgaben nicht mehr beweglich genug. Auch Formwandler werden mal alt."

Also Altersdiskriminierung schon in jungen Jahren? Aber Moment mal - was habe ich da gerade zu hören bekommen: Formwandler? Das gibt es doch gar nicht. Ich sollte wohl eindeutig vergesäßt werden.