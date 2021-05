Beim Betrachten dieses Objektes (hier Foto) war ich am rätseln, was der Zweck davon ist. Für viele mit schwacher Blase, ist dies die freizügige Lösung in Mönchengladbach. Also sozusagen die Antwort für viele Manneken Pis., die dem Druck des Körpers nicht mehr aushalten können. Andersrum gesagt das "dixiklo" der Neuzeit, hergestellt aus unverwüstlichen Edelstahl. Also, meine Herren treten sie näher heran , denn einen Vorhang oder ähnliches gibt es nicht.💩🤣