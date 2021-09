Anlässlich der 75-Jahr Feier, zum Bestehen unseres Bundelandes, erstrahlte der Doppelbock auf Zeche Zollverein in den Landesfarben.

Leider hatten wir die Veranstaltung vergessen, umso mehr freuten wir uns, dass wir am Montag durch den Hinweis eines Bekannten, noch Gelegenheit zu den Aufnahmen hatten. Denn an anderen Veranstaltungsorten endete die Beleuchtung bereits am Sonntag.

Die Aufnahmen wurden teilweise mit einem Astroklarfilter von Rollei gemacht. Dieser Filter reduziert die Lichtverschmutzung bei Dunkelheit.

Fotos: Anne + Achim