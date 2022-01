Monheim. Das Ulla-Hahn-Haus hat seit 2013 immer wieder neue Kurse und Angebote zur Auswahl. Am Samstag, 29 Januar, von 14 bis 18 Uhr können sich junge Besucher im Alter von 9 bis 25 Jahren bei einem Auftakt-Workshop bei der Entwicklung des Programms für die zweite Jahreshälfte mit einbringen.

Bisher wurde das Programm von den Erwachsenen konzipiert, aber das soll sich nun ändern, denn das Ulla-Hahn-Haus ist ein besonderer Ort für junge Menschen, erklärt Siegfried Bast vom Ulla-Hahn-Haus. Bei diesem Workshop erhalten die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Die Mitarbeiter des Ulla-Hahn-Hauses sind interessiert, was jungen Menschen einfällt, wenn sie an bestimmte Bücher und Geschichten und deren Autoren denken. Welche Autoren möchten sie treffen, über welche Bücher wollen sie sprechen, mit welchen Medien wollen sie arbeiten und an welchen spannenden Orten könnte das stattfinden.

Wer Interesse hat, kann nach dem Auftakt-Workshop daran weiterarbeiten und bis Ostern eigene Veranstaltungsideen entwickeln.

Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung aber erforderlich. Anmeldungen werden unter Angabe der Kursnummer K-22S-U810 per E-Mail an ullahahnhaus@monheim.de, per Telefon +49 2173 9514140 oder online über die Kurssuche auf der Internetseite des Ulla-Hahn-Hauses: https://www.monheim.de/kultur-bildung/ulla-hahn-haus/kurssuche, entgegengenommen.

Alle Kinder und Jugendlichen bis 16 Jahre gelten als getestet. Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren müssen ihren Schülerausweis und einen Testnachweis, der nicht älter als 24 ist, vorlegen. Für alle ab 18 Jahren gilt die 2G-Regel.