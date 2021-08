Vom 27. – 29. August findet das zweite ADAC Racing Weekend im niederländischen Assen statt. Auch der AMC Duisburg e. V. ist dort vertreten. Im GTC Race startet an diesem Wochenende der DTM-Pilot Maximilian Götz. Für das Space Drive Racing Team wird er auf einem AMG Mercedes GT3 die Rennen bestreiten.

Bei der Spezial Tourenwagen Trophy (STT) wird Johannes Georg Kreuer im gelben Donkervoort D8R11 jeweils am Samstag und Sonntag ein Rennen bestreiten. Im Tourenwagen Junior Cup – das Bindeglied zwischen Kartsport und Profisport setzt das Hochfelder Team Max Kruse Racing mit Benjamin Leuchter einen VW up! GTI Cup ein. Pilotiert wird der VW von Nick Hancke, der beim Saisonauftakt der Serie in Oschersleben gleich beide Läufe als Sieger beendet und damit die Tabellenführung inne hat. Auch hier stehen zwei Rennen auf dem Zeitplan der ADAC /RSG Racing Days.

Benjamin Leuchter: „Wir sind gut vorbereitet und wollen an den Erfolg von Oschersleben anknüpfen.“ CS / Motorracetime.de