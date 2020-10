Der Segel-Club Münster lud an den schöne Aasee zur Schwertzugvogel-Regatta zum „Westfälischen Frieden 2020“, und dieses Mal reichte es.

Das WRK-Team (Wasserportgemeinschaft Rumeln-Kaldenhausen) - mit Benjamin Auerbach als Steuermann und seinem Vorschoter Uwe Horstmann - ersegelte den 1. Platz.

Bei Windstärken um 2 Bft (wenn man es „Stärke“ nennen will) wurden 4 Wettfahrten gesegelt, und Auerbach/Horstmann konnten sich am Ende gegen alle teilnehmenden Mannschaften durchsetzen. Insgesamt gingen 10 Boote an den Start, und alle 3 WRK Mannschaften lagen in der 1. Hälfte des Feldes.

Allerdings sah es im 1. Lauf nicht so gut aus. In Führung liegend blieb die Siegermannschaft auf der Vorwindstrecke mangels Wind liegen und wurde vom Team Linge/Detmer (SVC/BSC) einkassiert. Somit musste sich das Team erst einmal mit dem 2. Platz begnügen.

In den folgenden 3 Läufen ersegelten sich Auerbach/Horstmann drei 1. Plätze und standen am Ende auf dem Siegertreppchen.

Steuermann Martin Gropp mit Vorschoterin Stephanie Diegel (WRK) ersegelte den 3., und das Team Markus Kaschuba mit Martin Weber (WRK) den 5. Platz. Somit ging eine erfolgreiche Regatta für die WRK’ler zu Ende. Zu vermerken bleibt, dass auch der gesellige Abend, trotz Corona-Regeln, zum Gelingen der Regatta beitrug. Dank an alle Helferinnen und Helfer.