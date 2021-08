Die DTM startet am kommenden Wochenende auf dem Nürburgring. Gefahren wird die 3,629 Kilometer lange Sprintstrecke in der Eifel. Als Tabellendritter reist der Pilot des AMC Duisburg e. V. Maximilian Götz zum Nürburgring. Für sein Team Mercedes AMG HRT ist es ein „Heimspiel“, denn das Zuhause ist in Meuspath unweit vom Ring. Wie gewohnt stehen Maximilian Götz im pinkfarbenen Mercedes-AMG GT3 #4 von Teamsponsor BWT und Vincent Abril im gelb-blauen Bilstein-GT3 #5 in der Startaufstellung. Hinzu kommt Teambesitzer Hubert Haupt in einem weiteren Mercedes-AMG GT3 mit der Startnummer sechs im schwarz-weißes Design des neuen Teampartners PLAYBOY

Für Haupt ist es der erste Start in der Rennserie seit 20 Jahren. Zuletzt saß er 2001 selbst am Steuer eines DTM-Fahrzeugs, sein Debüt hatte er Anfang der 1990er Jahre gefeiert, damals noch als Werkspilot für Audi. Wenn am Samstag die Startflagge für das erste Rennen des DTM-Wochenendes auf dem Nürburgring fällt, wird Hubert Haupt der erste Fahrer mit Einsätzen in allen drei Epochen der DTM sein und damit einmal mehr Motorsport-Geschichte schreiben.

Maximilian Götz, Mercedes-AMG Team HRT #4: „Wir haben als Team einen hervorragenden Start in die DTM-Saison hingelegt. Auf den bisherigen Erfolgen werden wir uns aber nicht ausruhen. Wir möchten in jedem Rennen ganz vorne mitfahren und um den Sieg kämpfen. Als aktuell Dritter in der Fahrerwertung möchte ich weiter Punkte sammeln, am besten schon am kommenden Wochenende auf dem Nürburgring.“

Im Rahmenprogramm der DTM startet die DTM Trophy, DTM Classic Tourenwagen Legenden mit Piloten wie Klaus Ludwig, Kurt Thiim, Jörg van Ommen, Klaus Niedzwiedz usw.. Des weiteren startet der BMW M2 Cup, die FCD Racing Series und der Lotus Cup Europe. CS / Motorracetime.de