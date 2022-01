Nach vielen Unklarheiten, was das Training innerhalb der Coronaregeln betraf, konnten die Wettkämpfer des Budokan Bochum doch unter mehr oder weniger strengen Auflagen trainieren und sich auf die bevorstehende Wettkampfsaison vorbereiten.

Mit dem internationalen Rhein Shiai stand direkt ein hochkarätiges Turnier auf dem Programm, welches seit Jahren mit seiner hochkarätigen nationalen und internationalen Konkurrenz glänzt.

Da das Turnier im Jeder-gegen-jeden-Modus ausgetragen wird, ist es, vor allem am Jahresanfang, so reizvoll für Athleten, Trainer und Coaches, da man hierbei viele Kämpfe bestreitet und viele Erfahrungen sammelt, die für das weitere Arbeiten im Laufe der Saison so wichtig sind.

Die Leistungen und auch die Resultate der Budokan-Athleten waren herausragend und Budokan-Coach Tim Milner konnte vollauf zufrieden mit seinen Schützlingen sein.

Von 6 Startern konnten 4 das Turnier gewinnen und zwei sicherten sich Bronze, was unter den widrigen Trainingsumständen noch höher einzustufen ist.

Gold sicherten sich Maximilian Martin, Edgar Beirit, Mohammed Abo und Douaa Rabhi.

Die 4 Karateka konnten alle ihre Kämpfe gewinnen und zeigten sich kämpferisch, technisch und taktisch in toller Form.

Eine Niederlage mussten Sam Altkemper und Martin Jundi hinnehmen, was aber nicht ihre gute Leistung schmälert und den dritten Platz im Gesamtklassement bedeutete.

Alle Starter des Bochumer Karatevereins konnten sich somit auf dem Treppchen platzieren und stellten mit diesen herausragenden Leistungen die Weichen für die Wettkampfsaison 2022.