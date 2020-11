Die Bürgerstiftung KREAKTIV bietet in Kooperation mit dem Mehrgenerationenhaus Bogen in Wesel, das Ausleihen verschiedener Schuhkartons an, die mit tollen Freizeitangeboten für zu Hause bestückt sind.

Es besteht die Möglichkeit, montags bis freitags in der Zeit von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr zahlreiche Spiel- und Beschäftigungsutensilien für Kinder im Alter von 0 bis 12 Jahren auszuleihen. Von kreativem Gestalten über Experimente und Knobeleien bis hin zu Erlebnissen für draußen ist vieles dabei.

In jedem Karton befinden sich Anleitungen oder Aktionsvorschläge sowie die dazugehörigen Materialien.

Gegen eine Leihgebühr von maximal 3 Euro können diese direkt am Mehrgenerationenhaus Bogen, Pastor-Janßen-Straße 7, 46483 Wesel abgeholt werden.

Eine richtig tolle Sache - macht einfach mit und seit kreativ.