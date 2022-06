Hamm. Ihr zweiter Einsatz führte die „Heldenhelfer“ von Radio Lippewelle Hamm zu den Migrationsdiensten der AWO. Zweck der Aktion ist es, das Ehrenamt in den Fokus zu nehmen. Die Moderatoren Jens Heusener, Lena Heße sowie Simone Niewerth ließen sich auf einen Deutschkurs ein. Svetlana Safronova (24) nahm die Moderatoren in Empfang. Gemeinsam mit vier weiteren Kollegen unterrichtet sie ehrenamtlich „Deutsch als Fremdsprache“. Wenn sie gerade nicht unterrichtet, studiert sie in Hamm Biomedizinische Technik.

Gut vorbereitet zum Integrationskursus

Das niederschwellige Sprachkurs-Angebot bereitet die Teilnehmenden wochentags jeweils zwei Stunden lang auf den eigentlichen Integrationskurs vor, leistet erste Orientierungshilfen und unterstützt bei der Sozialraumerkundung. „Würden die Teilnehmenden sofort in einen Integrationskursus starten, das würde einige von ihnen einfach überfordern“, wissen Svetlana Dittmar und Nina Staatz, die unter anderem zuständig sind für die Jugendmigrationsdienste der AWO in Hamm. Sie empfehlen den Teilnehmenden, das Kursangebot wenigstens drei Monate lang zu nutzen. Zudem haben sie einen Kursus speziell für Frauen eingerichtet.

Viele Ukrainerinnen nutzen Sprachkurse

„Aktuell besuchen unsere Angebote auch viele ukrainische Frauen, aber generell richtet sich unser Angebot an alle Interessierten“, so Dittmar. Der Kursus, den die Moderatoren besuchten, ist am 1. April gestartet. Die Radio Lippewelle-Moderatoren hatten sich gut vorbereitet und übernahmen als Gastdozenten eine Einheit zum Thema „Mobilität“. Beeindruckt zeigten sich die Journalisten vor allem von den Lebenswegen ihrer Schüler und deren Bereitschaft zum Neuanfang. Jens Heusener war es dann, der im Laufe der Begegnung vorschlug, doch als Klassenausflug mal einen Besuch bei der Lippewelle einzuplanen und eine Live-Sendung

mitzuverfolgen. Kostenfreie Sprachkurse für Menschen mit Zuwanderung werden von den AWO-Mitgrationsdiensten in Ahlen, Hamm, Lünen und Bergkamen angeboten.