Am 28.6. ist es endlich wieder soweit:

Der Dinslakener Filmproduzent Thorsten „IPPI“ Ippendorf (IPPI-Film) fand, dass es nach 5 Jahren wieder Zeit wird, den Filmschauplatz nach Dinslaken zu holen. Er bekam zum 3. Mal den Zuschlag und so wird die Zeche Lohberg zum Open Air Kino. Rund um die Zechenwerkstatt gibt es ab 19:30 Uhr ein buntes Rahmenprogramm, bevor ca. ab Sonnenuntergang die Filme gezeigt werden. DER EINTRITT IST FREI. Eigene Stühle oder Liegen, Kissen und Decken dürfen gerne mitgebracht werden, damit Ihr es Euch im Kiesbett des Biergartens der Gastronomie ZELOH kuschelig bequem machen könnt, um die besondere Atmosphäre des Zechengeländes zu genießen. Eine begrenzte Bestuhlung steht aber auch vor Ort bereit. Einige Liegestühle werden von den Stadtwerken Dinslaken angeboten. Für das leibliche Wohl sorgt die Gastronomie des ZELOH. Neben musikalischer Unterhaltung lädt der Obersteiger Silvo Mager zu einem spannenden Rundgang über das Zechengelände ein. Gegen 20:15 Uhr finden geführt durch die Sängerin Julia Breuer als Moderatorin die „Werkstattgespräche“ statt. Nach einer kurzen Begrüßung durch die Bürgermeisterin Michaela Eislöffel werden der Obersteiger über seine Arbeit auf der Zeche und Lea Eickhoff über die Zechenwerkstatt sprechen. Der bekannte Regisseur Adnan G. Köse (New Dakota Independent) bringt dem Publikum sein erfolgreiches historisches Ruhrgebietsdrama „Roter März“ näher, das nunmehr im Herbst auch im Lichtburgkino zu sehen sein wird.

Bei Einbruch der Dunkelheit dürfen sich dann alle als erstes auf den Kurzfilm „DAS TOR ZUM RUHRGEBIET“ von Adnan G. Köse und produziert von IPPI-Film, freuen. Der bekannte Schauspieler Udo Schenk und der legendäre Nachtwächter Eduard Sachtje begeben sich auf eine magische Reise.

Der Hauptfilm „A STAR IS BORN“ mit Bradley Copper und Lady Gaga ist mehrfach Oscar nominiert und erzählt die Geschichte des in die Jahre gekommenen Rockstars Jackson Maine und der talentierten Sängerin Ally.

Weitere Informationen zu den Filmschauplätzen NRW findet Ihr hier:

www.filmschauplaetze.de