Corona kann man auch kreativ "verarbeiten" und nutzen. Das zeigt die derzeitige Ausstellung "Corona Skizzen" im Dinslakener Museum Voswinckelshof.

Mitglieder des Kulturkreises Dinslaken haben in der Krisenzeit Skizzen, Fotos, Collagen, Objekte, Skulpturen und Gedichte gefertigt.

Dieses künstlerische Spektrum zeigt nicht nur die Kreativität der KKD-Mitglieder, sie haben ihre Gefühle und Empfindungen ausgedrückt, haben neues probiert oder ihre künstlerische Arbeit weiter verfolgt.

In Zeiten von Lockdown und Shutdown waren sie aktiv.

Und an dieser Aktivität lassen sie uns durch die derzeitige Ausstellung im Museum Voswinckelshof teilhaben.

Bis zum 09. August kann man sich die Kunst im Dachgeschoss noch ansehen.

Durch die "Corona Skizzen" seid ihr eingeladen zu schmunzeln, zu staunen, zu reflektieren und euch zu erinnern.

Also, kommt vorbei.

EINE ABSOLUT LOHNENSWERTE AUSSTELLUNG!