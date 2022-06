In diesem Jahr bietet die Dinslakener Stadtbibliothek den Sommerleseclub wieder vor Ort an. In den letzten beiden Jahren war dies Corona-bedingt nur virtuell möglich.

Ab dem 21. Juni kann jeder Einzelstarter oder jedes Team das Leselogbuch in der Kinderbücherei der Stadtbibliothek abholen. Dort können gelesene Bücher und gehörte CDs oder Toniefiguren eingetragen werden. Für jedes Medium gibt es einen Stempel ins Leselogbuch, wer mag, kann gerne über die gelesenen Bücher und gehörten Hörbücher berichten: ab dem 23. Juni immer dienstags von 10 bis 13 Uhr und donnerstags von 15 bis 18 Uhr vor Ort in der Kinderbücherei.

Eine Auswahl von Bastelmaterial steht auch zur Verfügung, um das Logbuch zu verschönern. Für alle, die nicht in kommen können, gibt es mittwochs von 15 bis 18 Uhr eine Hotline unter Tel. 02064/66-408 oder das Onlinelogbuch.

Anmeldung ab sofort

Die Anmeldung ist ab sofort möglich – sowohl online auf www.sommerleseclub.de als auch über das Anmeldeticket, das in der Stadtbibliothek ausliegt. Wichtig ist, dass die Teilnehmer ihr Logbuch bis spätestens zum 13. August in der Stadtbibliothek abgeben.

Am 20. August gibt es die Abschlussfeier im Dachstudio der Stadtbibliothek. Dort gibt es eine Teilnahmeurkunde und Medaille sowie mit etwas Glück auch einen der Leseoskars und interessanten Sachpreise (Buchgutscheine, Einkaufsgutscheine und vieles mehr).

Der Sommerleseclub ist eines der größten Leseförderprojekte in Nordrhein-Westfalen. Er wird vom Kultursekretariat NRW Gütersloh in Zusammenarbeit mit den teilnehmenden Bibliotheken umgesetzt und vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW gefördert.