Seit zwei Jahren gibt es eine enge Partnerschaft zwischen dem Ev. Kirchenkreis, dem Eine Welt Laden und dieser Flüchtlings-NGO Lesvos Solidarity.

So verkauft der Eine Welt Laden die „Lesbostaschen, die in einem der Projekte von Lesvos Solidarity mit 7 Geflüchteten und Einheimischen mit festen Arbeitsplätzen aus Rettungswesten hergestellt werden, und die am Strand der Insel liegen gelassen worden waren. Noch im August informierte die Leiterin der NGO Efi Latsoudi, dass sie in ihrem Camp PIKPA, wo 95 Flüchtlinge unter menschenwürdigen Bedingungen leben, 28 unbegleitete Minderjährige, darunter auch minderjährige Frauen mit Babys in zwei Schutzräumen aufgenommen haben. Direkt nach den Bränden in Moria schrieb sie: „Während dieses Notfalls versuchen wir, die Bevölkerung des Lagers Moria so gut wie möglich zu unterstützen.“ So wurden weitere Minderjährige in das PIKPA Camp aufgenommen und die Geflüchteten, die im PIKPA leben, kochen jetzt Essen für die Flüchtlinge, die aus Moria geflohen sind, und jetzt am Rande der Straßen ohne jeglichen Schutz leben müssen. Dabei ist auch das PIKPA Camp bedroht, „…da einige gefährlich aggressive Gruppen von Einheimischen gegen Flüchtlinge und NGOs operieren“, wie Efi Latsoudi weiter schreibt. Es mussten extra zwei Personen kurzfristig als Sicherheitspersonal für das Camp angestellt werden. Neben Essen werden auch Kleidung, Grundmedikamente, Schlafsäcke, Erste – Hilfe Artikel und Vieles Andere durch Mitarbeiterende von Lesvos Solidarity verteilt.

Eif Latsoudi schließt ihre Mail mit den Worten: „Bitte verbreiten Sie die Botschaft. Wir brauchen wirklich Hilfe in diesen intensiven und herzzerreißenden Momenten.“

Wir bitten deshalb in Absprache mit dem Ev. Kirchenkreis wegen der großen Not nach den Bränden in Moria um Spenden für Lesvos Solidarity auf folgendes Spendenkonto:

Eine Welt Gruppe Dinslaken e.V.

Niederrheinische Sparkasse RheinLippe

IBAN: DE 75 3565 0000 0000 411462

BIC: WELADED1WES

Stichwort(!): Lesvos Solidarity