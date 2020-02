Die SPD Dinslaken hatte zu einer Diskussionsrunde über ihrenWahlprogrammentwurf „So Punktet Dinslaken“ ins Dachstudio eingeladen.

Etwa 60 Bürgerinnen und Bürger sowie Vertreterinnen und Vertreter aus Vereinen und Verbänden

diskutierten unter der zentralen Botschaft „Miteinander statt Gegeneinander“ an vier Tischen über

die Themen „Respekt“, „Bürgerbeteiligung“, „Ehrenamt“ und „Integration“.



Sie sollten erarbeiten, wo es zu diesen Punkten Verbesserungsvorschläge gibt, aber auch

Knackpunkte benennen, die noch intensiver bearbeitet werden müssen.

Zum Schluss der Diskussionsrunde konnte jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer die für sie bzw.

ihn wichtigsten Aussagen an den Stellwänden bepunkten. Die Auswertung ergab eine Liste der „Top

3“ zu jedem Thema:

Respekt: hier wurde neben der Durchführung einer „Woche der Freundlichkeit“ mehr Mut zu Zivilcourage aber auch eine Stärkung der Vorbilder und Elternhäuser gewünscht.

Bürgerbeteiligung: Hier war ein Highlight die Installation einer Infotafel in der Neutorgalerie, mit der die Menschen in Dinslaken über alle relevanten Themen und Termine informiert werden.

Mehrheitlich befürwortet wurden auch die Vorschläge im Wahlprogramm zur Einrichtung von Quartierskümmerern und dem Format „Politik vor Ort“, welches ja bereits praktiziert wird.

Ehrenamt: Favorisiert wurde der Vorschlag, das Ehrenamt für Berufstätige attraktiver zu machen, u.a. dadurch, dass die Stadt gezielt auf Arbeitgeber in der Stadt zugeht und dort für Verständnis und Freistellung von Ehrenamtler/innen wirbt. Desweiteren soll die Freiwilligenzentrale und die Ehrenamtsbörse für Interessierte bekannter gemacht werden. Vorgeschlagen wurde auch die Einrichtung einer Stelle für die Ehrenamtskoordination bei der Stadt.

Integration: Hier gab es den Wunsch nach einer Etablierung und Verstetigung von Integrationsprojekten. Darüber hinaus sollen die Anerkennungsverfahren von Ausbildungsabschlüssen zum Einstieg in den gelernten Beruf vereinfacht und beschleunigt werden. Zur besseren Integration von Zugewanderten sollen diese in Wohnungen möglichst breit über das Stadtgebiet verstreut untergebracht werden.

Das nächste Bürgerforum zum Thema: „…weil Ihr Kind uns wichtig ist: Beste Bildung für Dinslaken“

findet statt am Mittwoch, 11. März, um 18 Uhr in der Mensa des Gustav-Heinemann-

Schulzentrums an der Kirchstraße in Hiesfeld.

Auch hierzu sind wieder alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen.