Ein mit viel Liebe zum Detail und einige Jahre an Zeit getunter FORD Expedition ging am Sonntagmittag während der Fahrt in Flammen auf.

Wegen des Fahrzeugbrands musste die Wulfener Straße (L 608) zwischen Dorsten Lembeck und Wulfen voll gesperrt werden. Der Fahrer des Wagens hatte nach ersten Erkenntnissen während der Fahrt gegen 14.30 Uhr am Sonntag plötzlich bemerkt, dass der Motor des Wagens ausging. Als er am Fahrbahnrand stoppte, schossen bereits die Flammen aus dem Motorraum. Der Wagen wurde mit einer Gasanlage betrieben.

Der 58-jährige Fahrer aus Gelsenkirchen konnte sich zwar noch unverletzt in Sicherheit bringen, sein 2016 aus den USA importierter Wagen, wurde aber ein Opfer der Flammen. Nach Aussage des Fahrers gab es bei der Alarmierung der Feuerwehr Probleme mit dem Handynetz.

Der Gelsenkirchener hatte den Ford selbst umgebaut und lackieren lassen. Nach den Löscharbeiten war der Wagen nur noch ein Fall für den Abschlepper. Neben dem Löschzug Lembeck war auch die Hauptamtliche Wache, sowie die Polizei vor Ort.

Text und Fotos: Bludau