Die Mercaden Dorsten feiern mit allen Besuchern, Kunden und Mietpartnern jetzt ihr 5-jähriges Jubiläum.

Über den gesamten Zeitraum der Aktion vom 30. September bis zum 10. Oktober 2021 verlosen die Mercaden Dorsten Gewinne im Wert von über 10.000 Euro an ihre Besucher. An jedem Tag locken 50 x 20 Euro-Gutscheine der einzelnen Mietpartner. An dem Gewinnspiel teilnehmen kann man sowohl vor Ort, als auch Online über die Homepage auf der Geburtstagseite der Mercaden Dorsten. Zusätzlich kann jeder Besucher vor Ort auf einer Rubbelkarte ein Feld von fünf Feldern frei rubbeln und erhält ein kleines Geburtstagsgeschenk. Und als ob das noch nicht genug wäre gibt es auch noch die Chance auf täglich 177 Sondergewinne in Form von Sachpreisen und Wertgutscheinen. Ebenfalls frei zu rubbeln vor Ort auf der Rubbelkarte.

Zusätzlich findet auf der Jubiläumsbühne während des gesamten Aktionszeitraumes jeden Tag ein anderes Programm für Groß und Klein statt. Ob musikalische Unterhaltung, Fotoaktion, Ballonkünstler oder Schnellzeichner – in dem Programm ist für jeden etwas dabei. Nähere Informationen zum Programm gibt es auf der Homepage der Mercaden Dorsten unter www.mercaden-dorsten.de.

Dort finden Sie auch die Coupons des Jubiläumsshoppings welche noch bis zum 23. Oktober 2021 gültig sind. Es warten starke Angebote und Rabatte auf die Kunden und Besucher der Mercaden. Natürlich findet diese Aktion unter den Regelungen der aktuellen Corona Schutzverordnung statt.

Quelle: Mercaden Dorsten