Ein Feuer in einem Hotel am Königswall löste am frühen Donnersagmorgen, 1. Oktober, eine großen Einsatz der Feuerwehr in der Dortmunder Innenstadt aus.

Um 3:48 Uhr lief von der automatischen Brandmeldeanlage des Hotels der Alarm in der Leitstelle der Feuerwehr Dortmund ein. Die Feierwehrleute der zwei Löschzüge konnten vor Ort bereits einen Feuerschein in einem Zimmer im fünften Obergeschoß erkennen. Die Alarmstufe würde erhöht, da es sich um ein Feuer in einem Hotel handelt. Zum Glück wurde das Hotel bereits durch die Mitarbeiter geräumt. Sie konnten den Trupps auch noch genauere Angaben zu der Lage des brennenden Zimmers geben.

Hotel schnell geräumt

Über das Treppenhaus bekämpften zwei Trupps unter Atemschutz den Brand während auch über eine Drehleiter der Brand parallel bekämpft wurde. Weitere Einsatzkräfte durchsuchten das Hotel nach Personen, aber es war glücklicherweise komplett geräumt. Alle anderen Etagen waren rauchfrei.

Drei Personen, die kurzzeitig als vermisst galten, konnten schnell unter den Wartenden auf der Straße ausfindig gemacht werden. Viele Hotelgäste fanden während der Löschmaßnahmen in einem benachbarten Hotel Zuflucht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursachen und Schadenshöheaufgenommen. 60 Feuerwehrleute und Kollegen vom Rettungsdienst waren bis zum frühen Morgen im Einsatz.