Ab den 27. Februar 2021 bringen der Dortmunder Kunstverein und die Urbanen Künste Ruhr für drei Wochen 14 künstlerische Arbeiten in den öffentlichen Raum der Dortmunder Innenstadt. BesucherInnen können die Kunstwerke unter dem Titel "Taking my thoughts for a walk" bei einem besonderen Stadtspaziergang entlang der Kampstraße erleben.

"Taking my thoughts for a walk"



Die Kunstwerke sind entlang der 1.200 Meter langen Wegstrecke zwischen Westen- und Ostentor unter anderem in Schaufenstern, U-Bahn-Stationen, auf Parkplätzen und an Laternenpfählen platziert. Sie können im Vorbeigehen entweder zufällig entdeckt oder anhand einer Straßenkarte gezielt aufgesucht werden. Während der urbane Alltag unterbrochen ist und gewohnte Stadt- und Geräuschkulissen verschwinden, eröffnen sich Möglichkeiten, den Stadtraum aus ungewöhnlichen Perspektiven wahrzunehmen. Die künstlerischen Arbeiten, darunter zum Beispiel ein Audiowalk, eine mobile Galerie auf dem Dach eines Autos oder filigrane Zeichnungen auf Glas, werfen ein neues Licht auf die Stadt: mit sowohl fiktiven als auch ganz realen Geschichten und sie helfen, Gedanken und Wege neu zu sortieren.

Infos

Die Auswahl der KünstlerInnen steht in Zusammenhang mit dem Residenzprogramm "Zu Gast" bei Urbane Künste Ruhr und ist um weitere Positionen ergänzt. Die Kunstwerke sind rund um die Uhr zugänglich. Aktuellen Abstands- und Hygienevorschriften sind zu beachten.