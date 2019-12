Zum Glück ist dieser Ausnahmezustand nur im Fernsehen. Wenn im ersten Tatort des neuen Jahres, die Kommissare ermitteln, tun sie es erstmals gemeinsam. "Das Team" heißt daher der Krimi, der im ersten Programm am 1. Januar um 20.15 Uhr gesendet wird.

Eine vergleichbare Mordserie gab es noch nie in der Geschichte des Landes. Schon vier Kommissare wurden getötet Doch eine heiße Spur fehlt, die Ermittler tappen im Dunkeln. Endlich diejenigen zu stoppen, die hinter den heimtückischen Morden stecken – auf dieses Ziel sollen die Ermittler aus verschiedenen Städten eingeschworen werden: Alle standen mit den Opfern in Verbindung.

Dortmunder Kommissare kooperieren

Dabei sind Peter Faber und Martina Bönisch von der Dortmunder Mordkommission sowie ihre Kollegin Nadeshda Krusenstern aus Münster. Zum Team gehören auch Kommissar Rettenbach aus Oberhausen und Kommissar Mitschowski aus Aachen. Von der Paderborner Kripo stößt Kommissar Ziesing dazu, aus Düsseldorf kommt Kommissarin Möller. Der Polizeipräsident lädt die Kommissare in ein leeres Hotel ein. Möglichst schnell müssen sie ein effizientes Team werden. Dafür sorgen zwei Coaches, die Erfahrung haben mit Krisensituationen.

Zum gemeinsamen Tatort-Schauen auf der großen Leinwand lädt am Neujahrstag ab 19 Uhr die Pauluskirche an der Schützenstraße ein. Der Eintritt ist frei.