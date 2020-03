Bis zum 31. Mai gibt es im Dortmunder Konzerthaus keine Eigenveranstaltungen, für einige Konzerte konnten neue Termine gefunden werden, viele müssen ausfallen. Die Stadt Dortmund hat alle städtischen Veranstaltungen bis Ende Mai untersagt. Aus diesem Grund finden vorerst bis zu diesem Zeitpunkt auch keine öffentlichen Veranstaltungen im Konzerthaus statt.

Alle Kunden, die von Vorstellungsausfällen betroffen sind, werden informiert und erhalten ab dem 16. April einen Gutschein über die Höhe des Kartenpreises, der für alle kommenden Veranstaltungen im Konzerthaus einlösbar ist. Bis zum 15. April haben sie Gelegenheit, sich unter Tel: 22 696 200) oder per Mail an info@konzerthaus-dortmund.de zu wenden, sollten sie ihr Ticket zugunsten des Konzerthauses spenden wollen. Das Konzerthaus bittet um Verständnis dafür, dass die Bearbeitung einige Zeit in Anspruch nehmen kann. Bei weiteren Fragen zur Rückerstattung stehen Mitarbeiter unter Tel: 22 696 200 zur Verfügung. Für Partnerveranstaltungen können abweichende Regelungen gelten.

Ersatztermine werden geprüft

Das Konzerthaus bemüht sich weiterhin, einige Veranstaltungen nachzuholen.

Für folgende Konzerte wurden bereits Ersatztermine gefunden oder werden noch geprüft:

11.März Bodo Wartke (Ersatztermin: 23. Juni, 20 Uhr)

14.März Max Mutzke & WDR Funkhausorchester (Ersatztermin: 21.Juni, 18 Uhr)

28.März Landgren & Lundgren | Danielsson & Fresu

1. April Klavierabend Angela Hewitt (Ersatztermin: 17. Juni, 20 Uhr)

25. April Mnozil Brass (Ersatztermin: 15. Oktober, 20 Uhr)

28. April Salon – Im Gespräch mit Mirga Grazinyte-Tyla

14.Mai Stegreif.orchester: Beethoven 9 Plus

18.Mai Eivor

20.Mai Pat Metheny

Tickets behalten für die Ersatztermine ihre Gültigkeit. Auch wenn die Saisonvorstellung nicht stattfinden kann, wird das Konzerthaus die neue Saison dennoch wie geplant am 21. April veröffentlichen und über das Programm der Spielzeit 2020/21 informieren.

Viele Vorstellungen fallen aus

Die Verkaufsräume des Konzerthauses bleiben bis auf weiteres für Besucher geschlossen. Tickets können online unterKonzerthaus gebucht werden. Für viele Konzerte war es nicht möglich, Ersatztermine zu finden.

Folgende Konzerthaus-Eigenveranstaltungen fallen ersatzlos aus: