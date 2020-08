Die 20. DEW21-Museumsancht findet statt. Mit einem modifizierten Konzept und unter besonderer Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen soll die Veranstaltung die Dortmunder Kultur wieder erlebbar machen und allen Besuchern das bestmögliche Kulturerlebnis bieten. Unter dem Titel der „etwas anderen DEW21-Museumsnacht“ wurden viele Programmangebote umstrukturiert sowie neue Formate gefunden – dabei steht die Corona-Tauglichkeit stets im Vordergrund.



Der dritte Samstag im September ist für viele ein fester Termin im Jahr und die DEW21-Museumsnacht eine Tradition in der Dortmunder Kulturlandschaft. Bereits seit zwanzig Jahren begeistert die Veranstaltung mit Kunst, Kultur und Action. Selbstverständlich kann das Jubiläum der DEW21-Museumsnacht in Corona-Zeiten nicht so groß gefeiert werden, wie ursprünglich geplant.

Nach intensiven Bemühungen und zahlreichen Abstimmungen mit diversen Verantwortlichen und Partnern darf die beliebte Kulturveranstaltung am 19. September 2020 mit modifiziertem Konzept stattfinden.

Zusammenhalt der Kulturszene



„Mit der etwas anderen 20. DEW21-Museumsnacht feiern wir den Zusammenhalt in der Kulturszene und danken allen Mitwirkenden für ihr großes Engagement. Uns liegt viel daran, gerade in diesen Zeiten ein Zeichen für den Zusammenhalt und die Gemeinschaft zu setzen – für die Kultur in unserer Stadt und dies gemeinsam mit allen Besucher*innen und treuen DEW21-Museumsnacht-Fans,“ so Dr. Dr. Elke Möllmann, Geschäftsbereichsleiterin der Städtischen Museen Dortmund.

Neues Konzept



Mit dem neuen Veranstaltungskonzept einer Corona-tauglichen Museumsnacht setzt Dortmund auch bundesweit ein Zeichen, denn bislang wurden alle großen Museumsnächte in anderen Städten während der Corona-Krise abgesagt oder nur digital angeboten.

Digitale Einzeltickets



Hierzu war es notwendig, die DEW21-Museumsnacht von dem Konzept des regulären „Ein Ticket für alle Programmpunkte“ loszulösen. Stattdessen werden Besuchern Einzeltickets für bestimmte Programmangebote sowie Zeitfenster in den teilnehmenden Kulturinstitutionen angeboten.

Um den Personenkontakt zwischen Besuchern sowie Wartezeiten möglichst zu minimieren und Gästen einen regulierten Zugang zu ihren favorisierten Veranstaltungsstätten ermöglichen zu können, wird eine übergreifende Ticketplattform eingerichtet.

Die Tickets zur Veranstaltung gibt es nur online und werden mit dem Namen der Käufer erstellt. Sie können ausgedruckt oder auf dem Smartphone abgespeichert werden. Das aus den vergangenen Jahren bekannte Ticketarmbändchen gibt es in diesem Jahr nicht. Beim Einlass zum Veranstaltung wird das Online-Ticket gescannt.

Massensammlungen vermeiden



Dadurch und durch die Beschränkung der Besucherzahlen wird gewährleistet, dass Abstände während der gebuchten Veranstaltung eingehalten und somit auch Ein- und Ausgangsbereiche der Kulturinstitutionen freigehalten werden. Massensammlungen werden damit vermieden.

Kontaktdaten hinterlegen



Um die Rückverfolgbarkeit aller Besucher gemäß der aktuellen Corona-Schutzverordnung gewährleisten zu können, sind Besucher bei der Online-Buchung ihrer Tickets dazu verpflichtet, ihre Kontaktdaten zu hinterlegen. Die Stadt Dortmund als Veranstalterin sichert Käufern einen verantwortungsvollen Umgang mit ihren Daten zu. Die Erfassung der Personendaten dient ausschließlich dem Zweck der Infektionsketten-Nachverfolgung gemäß der aktuellen Corona-Schutzverordnung.

Hoher Stellenwert in der Kulturszene



„Seit nunmehr 20 Jahren ist die DEW21-Museumsnacht fester und beliebter Bestandteil der Dortmunder Kulturszene. Dass alle Beteiligten ihr Bestes gegeben haben, um die Veranstaltung trotz herausfordernder Umstände zu realisieren, zeigt einmal mehr ihren besonderen Stellenwert. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit allen teilnehmenden Museen, Kirchen, Kultureinrichtungen, Ateliers, Galerien und Medienpartner*innen den 20. Geburtstag der DEW21-Museumsnacht zu feiern und zu beweisen, dass Kultur, Verantwortung und Solidarität in unserer Stadt groß geschrieben werden“, so Heike Heim, Vorsitzende der Geschäftsführung von DEW21.

28 Spielstätten sind dabei



Einige Spielorte mussten ihre Teilnahme aufgrund der schwierigen Bedingungen absagen. Zahlreiche geplante Veranstaltungen können leider nicht wie gewohnt stattfinden. Dennoch sind in diesem Jahr rund 300 Einzelveranstaltungen zu erleben – und das an insgesamt 28 Spielstätten. Damit ist die diesjährige Veranstaltung genauso groß wie die erste DEW21-Museumsnacht im Jahr 2001.

Naturmuseum wieder dabei



Spielstätten sind diesmal unter anderem das Deutsche Fußballmuseum, das Dortmunder U, die DASA, das Brauerei-Museum, das Museum für Kunst und Kulturgeschichte und das LWL-Industriemuseum Zeche Zollern. Auch auf das dann neu eröffnete Naturmuseum Dortmund dürfen sich kleine und große Besucher während der etwas anderen 20. DEW21-Museumsnacht freuen. Mit einem Programmangebot aus Workshops, Führungen, Konzerten und Kunst haben sich auch viele weitere Kulturinstitutionen auf die Veranstaltung vorbereitet – darunter der Jazzclub domicil, das Baukunstarchiv NRW, das Heimatmuseum Lütgendortmund 1988 e. V., die Mahn- und Gedenkstätte Steinwache, der Union Gewerbehof, die Stadtkirche St. Reinoldi und sogar der Botanische Garten Rombergpark.

Finale im Park



Das Neukonzept der 20. DEW21-Museumsnacht sieht zudem eine weitere große Änderung im Programmablauf vor: Statt des Open-Air-Highlights inklusive Feuerwerk auf dem Friedensplatz ist eine Show-Bühne auf der Festwiese im Westfalenpark geplant. Programmlich wird es dort vor allem lustig – ob Kabarett mit Fritz Eckenga, Comedy mit John Doyle oder Fernseharzt „Doc“ Esser gemeinsam mit Kabarettist Rene Steinberg und ihrem Programm „Lachen und die beste Medizin“.

Neben dem Open-Air-Programm auf der Festwiese des Westfalenparks erhalten Besucher in diesem Jahr zudem ein großes Angebot aus Stadtführungen und -rundgängen. Wer die Stadt und ihre Geschichte mal anders kennenlernen will, darf sich auf neue Einblicke zu Themen wie Kunst, Kirche, Politik, Natur oder besondere Bauten freuen.

Vorverkauf ab September



Der Vorverkauf für die etwas andere 20. DEW21-Museumsnacht startet Anfang September. Nähere Informationen zum Ticketing und Programm werden demnächst auf den Social-Media-Kanälen der DEW21-Museumsnacht sowie auf der Homepage www.dortmunderdewmuseumsnacht.de veröffentlicht.

Wem es nicht möglich sein wird, live und vor Ort am Lieblingsprogramm teilzunehmen, darf sich entspannt zurücklehnen, denn: Die DEW21-Museumsnacht wird digital begleitet. Interessierte können so ganz gemütlich von Zuhause aus einen Blick in das aktuelle Geschehen der Veranstaltung werfen.

Übersicht der Veranstaltungsorte

Aktionen im Freien



1. Botanischer Garten Rombergpark

2. Rundgänge und Dortmunder Passagen

3. Stahlwerk auf Phoenix-West

4. Westfalenpark Festwiese

Museen

5. Apotheken-Museum

6. Brauerei-Museum

7. DASA Arbeitswelt Ausstellung

8. Deutsches Fußballmuseum

9. Dortmunder U – Zentrum für Kunst und Kreativität

10. Heimatmuseum Lütgendortmund 1988 e. V.

11. Hoesch-Museum

12. LWL-Industriemuseum Zeche Zollern

13. Museum für Kunst und Kulturgeschichte

14. Naturmuseum Dortmund

15. schauraum: comic & cartoon

16. Westfälisches Schulmuseum

Weitere Kultureinrichtungen

17. Afrika-Haus

18. Baukunstarchiv NRW

19. domicil Dortmund

20. Dortmunder Kunstverein e.V.

21. Künstlerhaus Dortmund

22. Mahn- und Gedenkstätte Steinwache

23. Union Gewerbehof

Kirchen

24. Propsteikirche St. Johannes Baptist

25. St. Marienkirche

26. St. Petri-Kirche

27. Stadtkirche St. Reinoldi

Ateliers/Galerien