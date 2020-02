Orkan Sabine wirbelt durch den Spielplan des Theaters: Da heute Abend mit gefährlichen Sturmböen gerechnet wird, fallen am Schauspielhaus die Vorstellungen "Warten auf Godot" Konstllation" und auch am Kinder- und Jugendtheater Sophie Scholl aus. Auch Madama Butterfly am Opernhaus ist betroffen.

Aufgrund der Sturmwarnung entfällt auch das Konzert von Federspiel im Koinzerthaus . Es wird versucht einen Ersatztermin zu finden. Genauere Informationen können ab Dienstag telefonisch im Ticketing erfragt werden.

Schon mittags wurde die Vorstellung Geierabend auf der Zeche Zollverein abgesagt. "Leider spielen wir heute nicht!", so die Information. Der Krisenstab der Stadt Dortmund und der Deutsche Wetterdienst haben den Verstanstalter informiert, dass mit einer deutlichen Verschlechterung der Wetterlage zu rechnen ist. Dies hat das Fletch Bizzel dazu bewegt, die heutige Geierabend Veranstaltung abzusagen, es bietet Zusatzveranstaltungen am: 12. und 13. Februar um 19.30 Uhr sowie am 19. und 20. Februar um 19.30 Uhr.

Stadt schließt Parks, Zoo und Sportplätze

Die Stadt Dortmund hat entschieden, aufgrund des erwarteten Sturmtiefs„Sabine“ und zu erwartenden Orkanböen alle städtischen Außenanlagen, wie Sportplätze, Parks und den Zoo aus Sicherheitsgründen heute ab spätestens 15:30 Uhr zu schließen.

Alle städtischen Sport- und Kultureinrichtungen wie Bäder, Sporthallen, Museen, das Stadttheater mit Oper, Konzerthaus und weitere Kultureinrichtungen schließen heute ebenfalls aus Gründen der Sicherheit um 17 Uhr. Das U schließt um 17 Uhr wegen der Wetterlage.

Indoor-Meeting endet um 17 Uhr

Alle Veranstaltungen enden spätestens dann oder beginnen erst gar nicht. Das Indoor-Meeting in der Helmut-Körnig-Halle beginnt planmäßig, endet jedoch spätestens um 17 Uhr. Der Geierabend in der Zeche Zollern II/IV entfällt. Abendveranstaltungen in städtischen Einrichtungen fallen komplett aus.

Aus Sicherheitsgründen entfallen in der Westfalenhalle die Abendshows der Ehrlich Brothers und die Abba-Gold-Konzert-Show.

Generell empfiehlt die Stadt

Wer plant, heute eine Abendveranstaltung eines privaten Anbieters zu besuchen, sollte sich auf der Internetseite des Anbieters informieren, ob diese stattfindet oder entfällt. Die Stadt bittet alle Dortmunder, Gäste der Stadt sowie Veranstalter um Verständnis.

Ab sofort ist unter der Rufnummer 0231 / 50 13247 von Stadt Dortmund ein Bürger-Telefon aktiviert.

Informationen gibt es auch unterTwitter DortmundDie Stadt Dortmund bittet darum, folgende Hinweise zu Sturm und Unwetter der Feuerwehr Dortmund dringend zu beachten:

So verhalten Sie sich richtig- Bleiben Sie, sofern möglich, zu Hause und verlassen Sie das sichere

Gebäude nur in Ausnahmefällen.