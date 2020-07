Dortmund stemmt sich gegen den Rückgang der Biodiversität und das damit verbundene Insektensterben. In NRW sind mehr als 25.000 Insektenarten heimisch. Die silberne Auszeichnung für Dortmund beim Wettbewerb „Stadtgrün naturnah“ belegt, dass die Stadt den Schutz der Insekten sehr ernst nimmt.

Inzwischen hat das Grünflächenamt in allen Stadtbezirken Blumenwiesen angelegt und hat weitere Rasenflächen in den Blick genommen, um sie in blühende Wiesen umzuwandeln. Auf Teilflächen wurden spezielle, ganz unterschiedliche Blühmischungen eingesät und auch Schilder aufgestellt. Es wurden stadtweit rund 200 Hektar intensiv gemähte Rasenfläche in Wiesen umgewandelt.

Mehr Insekten auf dem Blüh-Streifen



Dass den Insekten das gefällt und sogar besondere Arten bei entsprechenden Angeboten den Weg zurück finden, ist inzwischen mehrfach wissenschaftlich bestätigt worden – unter anderem auch durch Untersuchungen der „Biologischen Station“ bezogen auf den Blüh-Mittelstreifen an der B54.

Wichtig für die Entwicklung solcher Flächen ist ein angepasstes Mäh-Management. Die Flächen werden nach Möglichkeit mit Balkenmähwerken geschnitten. Das anfallende Schnittgut muss danach von den Flächen entfernt werden. Nur so kann eine artenreiche und blühende Fläche auf Dauer entwickelt werden. Bei normalen Wetterlagen werden die Flächen zweimal jährlich gemäht. Der erste Schnitt erfolgt im Juni/Juli, der zweite Schnitt im September/Oktober. Wird nur einmal im Jahr gemäht oder bleiben die Flächen über Jahre brach liegen, nimmt der Anteil der Gräser zu und der Blütenreichtum geht deutlich zurück.

Mosaik von Wiesentypen



Langfristiges Ziel des Grünflächenamtes ist es, ein Mosaik aus verschiedenen Wiesentypen über das gesamte Stadtgebiet zu entwickeln und zu vernetzen. Von September an werden weitere Flächen im Stadtgebiet in Blühwiesen umgewandelt. Gerne können sich interessierte Bürger mit Ideen und Vorschlägen zu geeigneten Flächen oder zu besonderen Wildblumenmischungen beim

Grünflächenamt melden. Mit ihren eigenen Flächen (auch Gewerbe- oder Büroflächen) können sich Grundstücksbesitzer an dem Projekt beteiligen, das Grünflächenamt steht hier gerne beratend zur Seite. Der Kontakt funktioniert per Mail (gruenflaechenamt@dortmund.de) oder über das

Telefon unter 50 27 888.