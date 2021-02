Die Vorbereitung zur Neugestaltung des nördlichen Bahnhofsvorplatzes laufen an. Da soll die benachbarte Fußgängerzone Münsterstraße nicht hinten anstehen. Das Koordinierungsprojekt "nordwärts" hat sich der Einkaufsmeile in der Nordstadt angenommen und will ihr gemeinsam mit den Dortmundern in den nächsten Jahren ein neues Gesicht verleihen.

Der Teil der Münsterstraße zwischen der Mallinckrodtstraße und der Brücke am Burgwall soll attraktiver werden. Viele wünschen sich eine attraktivere Straße. Kritisiert werden nicht ausreichende Parkplätze, die trennende Fahrbahn, der Straßenbelag, die Aufenthaltsqualität auf dem Platz vor der Josefskirche und die Sackgasse gen Norden.

Klimawandel als neue Herausforderung

Auch neue Herausforderungen kommen auf die Stadt zu: Der Klimawandel führt häufiger zu starkem Regen und Hitzeperioden. Dafür könnten Pflaster für Beete mit schattigen Bäumen weichen. Planer sprechen dann von „Entwicklung eines multifunktionalen und resilienten Stadtraums“. Das vom Rat beschlossene "nordwärts"-Teilprojekt „Aufwertung der oberen/südlichen Münsterstraße“ enthält schon länger dieses Arbeitspaket.

Werkstatt Münsterstraße als Auftakt

Es startet mit einer „Werkstatt Münsterstraße“. Jetzt wird die Aufgabenstellung an drei Planungsteams vergeben, welche die Experten dafür stellen. Mit dabei sind die Büros „KRAFT.RAUM“ aus Krefeld, „CLUBL94“ aus Köln und „TREIBHAUS Landschaftsarchitekten“ aus Hamburg.

Am Freitag, 19. Februar, startet das Verfahren mit einem Auftaktgespräch mit Vertretern der Stadt, den Büros und Vertretern einer Empfehlungskommission. Sie besteht aus Landschaftsplanern, Architekten, Dortmundern und Verwaltungsleuten.

Öffentliche Präsentation und Workshop

Öffentlich sind die Präsentation der Aufgabenstellung und der Workshop mit Planern im April. Hier können sich Interessierte zum freiraumplanerischen Konzept für die Münsterstraße informieren und den drei Planungsteams bei ihrer Arbeit über die Schultern schauen. Geplant ist auch die Möglichkeit, online die Entwicklung der Lösungsansätze zu kommentieren. Interessierte sind eingeladen, sich über die Veranstaltungen oder die Internetpräsenz aktiv in den Prozess einzubinden. Sie können an der Veranstaltung als Gast teilnehmen und sich so während des laufenden Prozesses über die Ideen der Planer informieren.

Bürger-Werkstatt am 22. April

Über den Veranstaltungsort wird noch informiert. Der Termin für die Bürger-Werkstatt steht schon: Am Donnerstag, 22. April ab 17 Uhr werden bei der Zwischenpräsentation der ersten Bearbeitungsphase die Planungsbüros und erste Ideen vorgestellt und in einer Ideenwerkstatt gesammelt.

Dann entwickeln die Planungsteams ihre Ideen zu Konzeptvarianten weiter, welche sie in einem Abschlussforum am Donnerstag, 24. Juni, ab 17 Uhr präsentieren und zur Diskussion stellen. Ende Juni wird die Empfehlungskommission die Entwürfe bewerten und den weiteren Weg zur Umgestaltung der Straße vorstellen.