Am Freitag, 18. Dezember, ist der letzte Schultag vor den Ferien. "Mit den vorgezogenen Weihnachtsferien war ja gemeint, eine zusätzliche Quarantänezeit für Familien zu schaffen. Ein Notbetreuungsdienst wird an den Schulen eingerichtet, Lehrer sind anwesend an den Schulen, die OGS wird stattfinden und Klausuren sollen durchgeführt werden", hat Schuldezernentin Daniela Schneckenburger heute im Verwaltungsvorstand gute Nachrichten für berufstätige Eltern mit jüngeren Schulkindern.

So werde der Eingriff an den Schulen minimiert. "Wir warten auf Regelungen, die zwischen Bundesregierung und den Ländervertretungen vereinbart werden, Ich gehe nicht davon aus, dass es zu sehr tiefgreifenden Änderungen in NRW kommen wird, was die Unterrichtsgestaltung angeht", sagt sie zu den morgen angekündigten Regelungen zum Coronaschutz.

Schulbeginn morgens schon ab 7 Uhr

Was absehbar ist, sei der Korridor , der derzeit noch zwischen 7.30 und 8.30 Uhr morgens für den Schulbeginn festgelegt sei. "Der könnte erweitert werden und das werden wir in Dortmund auch umsetzten", sieht Schneckenburger so bessere Chancen, wenn die Schulen dann von 7 bis 9 Uhr beginnen können, die Anfangszeiten in Dortmund an Schulzentren so auseinander zu legen, dass Schüler nicht mehr in volle Busse steigen müssen. So könne morgens zukünftig mehr Abstand gewahrt werden.