Gestern waren es 15, am Tag zuvor 6 und am heutigen Donnerstag sind 35 positive Testergebnisse auf das Corona-Virus in Dortmund hinzugekommen. Somit liegen seit dem ersten Auftreten der Erkrankung insgesamt 1334 positive Tests vor.

Zwar haben 1146 Patienten die Erkrankung bereits überstanden und gelten als genesen, doch ist bedauerlicherweise ein weiterer Todesfall hinzugekommen. Es handelt sich um eine 93-jährige Dortmunderin, die in einem Altenheim lebte und an Vorerkrankungen litt. Sie wurde Anfang der Woche positiv getestet und verstarb am selben Tag.

172 Dortmunder sind infiziert

Aktuell sind in Dortmund laut Gesundheitsamt insgesamt 172 Menschen infiziert. 4 der 35 Neuinfektionen betreffen Reiserückkehrer, weitere 9 Fälle lassen sich drei Familien zuordnen. Zwei Fälle stehen in Zusammenhang mit dem Infektionsgeschehen im Knappschaftskrankenhaus Lütgendortmund. 19 Neuinfektionen sind voneinander unabhängige Einzelfälle.

Zurzeit werden in Dortmund 18 Corona-Patienten in Krankenhäusern stationär behandelt, 4 von ihnen intensivmedizinisch. Sie werden beatmet.

In Dortmund gibt es bislang elf Todesfälle im ursächlichen Zusammenhang mit Covid-19. Weitere fünf mit SARS-CoV-2 infizierte Patienten verstarben aufgrund anderer Ursachen.

Testpflicht für Reisende aus Risikogebieten

Ab Samstag, 8. August gilt bundesweit die Testpflicht für Reiserückkehrende aus Risikogebieten. Alternativ dazu können sich Menschen, die aus Risikogebieten kommen, in 14-tägige häusliche Quarantäne begeben. Wer dies nicht einhält, muss mit Bußgeldern rechnen.