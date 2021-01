Aktuell werden Bewohner und Beschäftigte gegen Covid-19 in Seniorenheimen geimpft. Am Montagabend meldete das Dortmunder Gesundheitsamt 40 weitere positive Coronavirus- Testergebnisse, einen Inzidenz-Wert von 135,1 und leider auch drei weitere Todesfälle. Im Februar soll das Impfzentrum öffnen. Vieles rund um das Impfen erklärt Dr. Frank Renken, Leiter des Gesundheitsamtes, am morgigen Mittwoch, 20. Januar, in einem Live-Stream. Vor und während der Übertragung können Dortmunder Fragen einreichen.

Ende Dezember war es soweit: Die ersten Impfdosen gegen Covid-19 kamen in Dortmund an. Landesweit waren die Pflegebedürftigen und Mitarbeiter in Seniorenheimen die ersten, die in Dortmund geimpft wurden. Während die Impfungen in den Einrichtungen weitergehen, laufen die Planungen für den Start im Impfzentrum. In Dortmund ist es in der Warsteiner Music Hall auf Phoenix-West angesiedelt und seit rund einem Monat betriebsbereit.

Im Februar startet Impfen im Zentrum

Im Februar soll es dort mit den Impfungen losgehen. Das Thema Impfen wirft viele Fragen auf: Woran liegt es, dass das Impfzentrum nicht schon geöffnet ist? Wie erfahren die älteren Dortmunder, dass sie sich impfen lassen können?

Um Unklarheiten aus dem Weg zu räumen und die Prozesse transparent zu erklären, bietet die Stadt Dortmund ein digitales Frage-Format mit Gesundheitsamtsleiter Dr. Frank Renken an. Am Mittwoch, 20. Januar, um 18 Uhr, startet der knapp einstündige Live-Stream.

Vorab schon Fragen stellen

Die Übertragung wird auf folgenden Seiten zu sehen sein: unter Dortmund live, direkt auf youtube Stadt Dortmund, auf facebook Dortmund und twitter Stadt Dortmund.

Während der Stream läuft, haben Nutzer die Möglichkeit, ihre Fragen zur Impf-Situation in Dortmund einzusenden. Diese können über die Kommentar-Funktion direkt unter dem Video im sozialen Netzwerk gestellt werden. Alternativ können Dortmunder ihre Frage per E-Mail mit dem Betreff "Frage Live-Stream" an corona-live@dortmund.de senden. E-Mails können auch bereits vorher verschickt werden. Der Moderator gibt die Fragen im Interview an Dr. Renken weiter. Je nach Anzahl können sie beantwortet werden.

Live oder später sehen

Themen werden sein: die aktuelle Corona-Lage in Dortmund, der bisherige Verlauf der Impfungen, Rahmenbedingungen für die Impfung, Anmeldung zum Impftermin sowie die Vorbereitung für diesen und Informationen zu den Abläufen vor Ort. Auch nach Beendigung des Live-Streams wird das Video abrufbar sein. Einen Überblick über aktuelle Entwicklungen in Dortmund gibt der tägliche News-Ticker.

Ab dem 25. Januar anrufen

Die Terminvergabe für die Impfe gegen Corona erfolgt ab Montag, 25. Januar, ab 8 Uhr für über 80-Jährige online unter 115117 und telefonisch unter Tel: 116117. Eine zweite Telefonnummer für Termine ist von 8 bis 22 Uhr Tel: 0800 116 117 02. Wichtig: Es können dann nur Dortmunder einen Termin vereinbaren, die das Info-Schreiben erhalten haben.

Gleich Termin notieren

Wer sich im Impfzentrum impfen lassen möchte, sollte, wenn er einen Termin vereinbart, am besten Stift und Papier bereit halten, um den Termin und Weiteres zu notieren.

Die Terminvereinbarung können auch Angehörige oder Vertrauenspersonen übernehmen.

Um einen vollständigen Impfschutz zu gewährleisten, wird neben dem Termin für die Erstimpfung auch ein weiterer Termin für die zweite Schutzimpfung vereinbart.

Wichtig: Zu Beginn kann es aufgrund der großen Nachfrage zu längeren Wartezeiten am Telefon kommen.

Die Kapazitäten der Impfzentren werden der äußerst dynamischen Entwicklung bei der Impfstoffzulassung und –produktion angepasst und nach und nach ausgeweitet – abhängig vor allem von den zur Verfügung stehenden Impfstoffmengen.

Der Ablauf im Impfzentrum