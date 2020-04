Im neuen Zentrum zur Corona-Virus-Behandlung auf der Nordtrübüne des Stadions unterstützt Medizinstudent Florian Schwenzer das Ärzte-Team bei Diagnosen und Tests in der Corona-Pandemie. Am Montag lag in Dortmund das insgesamt 425. positive Testergebnis vor, 91 Abstriche wurden genommen, 15 davon im Stadion.

Am Sonntag ist ein 86-jähriger Mann, der am 2. April mit Luftnot und Vorerkrankungen ins Josefs-Hospital gebracht wurde, an den Folgen der Infektion mit dem Coronavirus verstorben. Der sofort durchgeführte Test hatte ein positives Testergebnis gezeigt. Der Patient war seit seiner Aufnahme direkt isoliert untergebracht und versorgt worden.

86-Jähriger starb an Covid-19

Dies ist der dritte Dortmunder Covid-19 Todesfall. Drei Familienmitglieder des Verstorbenen, bei denen der Test ebenfalls das Virus nachwies, sind daheim in 14-tägiger Quarantäne.

Zurzeit werden 28 Corona-Patienten stationär behandelt, 13 davon intensivmedizinisch, acht werden beatmet und 185 Dortmunder haben die Erkrankung bereits überstanden.