50, 59, 52: So viele neue positive Corona-Tests meldete das Gesundheitsamt in Dortmund in den vergangenen 3 Tagen. Der Inzidenzwert liegt bei 64,4. Heute befinden sich 1333 Dortmunder in Quarantäne. Bislang sind stadtweit 113 Infektionsfälle der britischen Virusvariante nachgewiesen worden.

Seit dem ersten Auftreten der Erkrankung in Dortmund liegen insgesamt 18.360 positive Tests vor.

Leicht gestiegen ist der Inzidenzwert am Wochenende auf 64,4, Freitag lag er noch bei 62. Der niedrigste Inzidenzwert 2021 betrug am 13. Februar 42, zuvor war er zuletzt vor vier Monaten so gering: Am 13. Oktober lag der Wert bei 43 neuen Infektionen in einer Woche pro 100.000 Einwohner.

725 Infektionen bekannt

17.330 Menschen gelten als genesen. Aktuell sind 725 Menschen in Dortmund mit dem Virus infiziert. Zurzeit werden in Dortmund 118 Corona-Patienten stationär in Kliniken behandelt, darunter 22 intensivmedizinisch, 12 davon werden beatmet.

Heute ist 1 neuer Todesfall hinzugekommen. Der 89-Jährige Mann ist nach kurzem Krankenhausaufenthalt bereits am 26. Februar ursächlich an Covid-19 gestorben. In Dortmund verstarben bislang 198 Menschen ursächlich an Covid-19, weitere 107 mit Covid-19 infizierte Patienten verstarben aufgrund anderer Ursachen.

113 Fälle der britischen Virusvariante

Bis jetzt sind in Dortmund insgesamt 113 Infektionsfälle mit Virusvarianten nachgewiesen. In allen Fällen handelt es sich um die britische Variante (B.1.1.7). Dies ist keine Teilmenge der tagesaktuellen Neuinfektionen, sondern eine Teilmenge der gesamten Infektionsfälle.