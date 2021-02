Große Banner weisen am Borsigplatz und an der Fußgängerbrücke über die Brackeler Straße in Höhe des Freibades auf die Forderung des Freundeskreises Hoeschpark hin: „Freibad Stockheide: Keine Schließung! Endlich Sanierung!“.

Der Verein freut sich, dass bereits über 1.200 Unterschriften mit der Online-Petition unter: https://www.openpetition.de/petition/online/freibad-stockheide-soll-erhalten-bleiben gesammelt wurden. Die Kommentare der Unterzeichnenden verdeutlichen die ganze Bandbreite, aus welchen Gründen Besucher und Fans des Bades sich für Öffnung, Erhalt und Sanierung des „schönsten Warmwasserfreibades in Dortmund“, so ein Schild des Betreibers Sport- und Freizeitbetriebe am Bad-Eingang, einsetzen.