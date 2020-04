Nach dem starken Besuch des Wochenmarktes am Wochenende in der Dortmunder City auf dem Hansaplatz hat die Stadt jetzt den Aufbau der Stände in der Corona-Krise optimiert. Mit den Markthändlern hat das Ordnungsamt folgende Maßnahmen zur weiteren Entzerrung der Publikumsströme vereinbart:

Verlagerung von Ständen in die Hansastraße

Aufbau von Ständen „Rücken an Rücken“ zur Verbreiterung der Durchgänge

Anbringen von Hinweisschilder und Markierungen zur Einhaltung der Mindestabstände

Entfernung zusätzlicher Aufbauten vor den Ständen

Verhinderung von Wartezeiten an den beliebten Spargelschälmaschinen durch Benennung konkreter Abholzeitpunkte

Zusätzliche Kontrollen durch den städtischen Ordnungsdienst und an den umsatzstarken Tagen durch Kräfte eines Sicherheitsdienstes und Kräfte der Marktbeschicker

Das gute Wetter und die bevorstehenden Osterfeiertage lassen für die nächsten Tage erneut eine gesteigerte Nachfrage nach den frischen Produkten des Hauptwochenmarktes erwarten. Im Falle einer Überfüllung müssten zum Schutz vor Infektionen mit dem Corona-Virus in letzter Konsequenz Besucher zurückgewiesen und/oder Stände zeitweise oder dauerhaft geschlossen

werden.

Um das zu vermeiden, bittet das Ordnungsamt alle Einkäufer auf dem Markt darum, eigenverantwortlich auf die nötigen Sicherheitsabstände zu achten, Stoßzeiten zu meiden und auch die

Randzeiten der Marktöffnungen, Mittwoch 7 bis 14 Uhr, Freitag 8 – 15 Uhr, Samstag 7 – 15 Uhr, für ihre Einkäufe zu nutzen.

Ein Weiterbetrieb des Hauptwochenmarktes könne nur funktionieren, wenn alle an einem Strang ziehen und sich verantwortlich verhalten, so die Bitte aus dem Rathaus, zu helfen, die Abstände einzuhalten.