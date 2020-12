Auch der Pastoralverbund Eving-Brechten der katholischen Kirchengemeinden im Stadtbezirk Eving hat die Konsequenz aus der sich gerade hier im Dortmunder Norden zuspitzenden Lage in puncto Corona-Infektionszahlen gezogen: Nach intensiver Beratung mit allen Gremien und Verantwortlichen hat man die Präsenzgottesdienste vom 21. Dezember bis einschließlich 10. Januar abgesagt, so Pfarrer Leon Watzek und Gemeindereferentin Claudia Schneider.



"Weihnachten ist! Jesus wird geboren! Das glauben wir und das dürfen wir auch und gerade in diesem Jahr feiern", heißt es in ihrem Info-Schreiben. Seit August habe man im Pastoralteam und mit den Gremien beratschlagt, wie Fest und Glauben auch äußerlich unter Pandemiebedingungen gefeiert werden könne. "Viele kreative Ideen wurden gesponnen, viele organisatorische Hürden genommen. Bei all dem war uns wichtig, dass wir gerade in der Pandemie durch diese Gottesdienste die Hoffnung und die Zuversicht stärken möchten", so Watzek und Schneider.

Nun habe man sich schweren Herzens entschieden, dass man in dieser Lage noch andere Wege suchen müsse, um die Weihnachtsbotschaft zu verkünden. Trotz Gottesdienst-Absage sind die Kirchen St. Marien Obereving, St. Barbara an der Bergstraße und St. Antonius in Brechten "zum Schauen, zum Lauschen, zum Beten" geöffnet: St. Antonius jeweils von 10 bis 11 Uhr am 25. und 27.12. sowie am 3. und 10.1., St. Barbara am 24.12. von 15 bis 17 Uhr und am 25., 26. und 27.12. sowie am 3. und 10.1. jeweils von 11 bis 12 Uhr, und St. Marien am 24.12. von 16 bis 17 Uhr und am 26. und 27.12. sowie am 3. und 10.1. jeweils von 10 bis 11 Uhr.

Pfarrer Watzek und Gemeindereferentin Schneider geben zudem eine Reihe von Anregungen: Sie weisen hin auf einen Online-Hausgottesdienst unter www.erzbistum-paderborn.de/wp-content/uploads/sites/2/MagazinWeihnachten-im-Erzbistum-Paderborn-2020.pdf. Heiligabend um 15 Uhr bietet das Hilfswerk Adveniat einen Mitmachgottesdienst mit Krippenspiel online an unter www.adveniat.de/engagieren/advent-erleben/gottesdienst-zuweihnachten/. Auch die Weihnachtsgeschichte und Krippenspiele gibt es vielfach auf YouTube. Watzeks und Schneiders Vorschlag: https://youtu.be/kITT3auxV8c.

Auf der Facebook-Seite des Pastoralverbundes gibt es weiterhin Impulse zu Weihnachten und zu jedem Sonntag. An Silvester und Neujahr werde man indes das Allerheiligste zur stillen Anbetung aussetzen in St. Marien am 31. Dezember (16 bis 17 Uhr) und in St. Barbara am 1. Januar (17 bis 18 Uhr.

Nicht zu vergessen: Auch die Sternsinger-Aktion wird deutlich reduziert: So wird lediglich der Sternsinger-Segen am 3. und 10. Januar zum Mitnehmen in der Kirche ausliegen. Gleichzeitig wird es auch die Möglichkeit zur Spende geben.