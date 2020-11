Die Weihnachtzeit ist nicht mehr weit. In den Caritas-Sozialläden soll auch in diesem Jahr gebrauchtes Kinderspielzeug angeboten werden, um die Gabentische der Kinder sozial schwächerer Familien in Dortmund etwas bunter zu machen.

Gesucht wird zum Beispiel Lego, Duplo, Playmobil, Spielzeugautos, Puppen, Puppenwagen, Kinderbücher und Holzspielzeug. Stofftiere können aus hygienischen Gründen hingegen nicht angenommen werden.

Spenden können abgegeben werden in der Caritas-Spendenannahme an der Minister-Stein-Allee 5 in Eving. Alternativ kann ein Abholtermin vereinbart werden unter Tel. 0231/981299921. Geöffnet hat die Caritas-Spendenannahme montags bis donnerstags jeweils von 8 bis 16 Uhr, freitags von 8 bis 15 Uhr sowie jeden ersten Samstag im Monat 9 bis 14 Uhr.