Nach Brandstiftung und Vandalismus auf dem vom Jugendamt betriebenen Abenteuerspielplatz Scharnhorst hat Oberbürgermeister Thomas Westphal auf seiner Sommertour jetzt Station auf dem städtischen Areal an der Flughafenstraße 512 gemacht.

Die Botschaft des OB vor Ort war eindeutig: Von Vandalismus lässt sich die Stadt nicht beeindrucken. „Wir werden die städtische Anlage wiederherstellen“, sagte Thomas Westphal, „das hier ist eine echte Oase, auf die wir stolz sein können.“

Im Gepäck hatte der Oberbürgermeister eine mobile Werkbank mit Sägen, Schraubendrehern und Co., denn bei dem Feuer am 26. Juli ist auch die neue Werkstatt zerstört worden. Das Holzgebäude mit seinem Schmiede-, Kreativ- und Werkbereich war erst in den Jahren 2017/2018 durch den Verein Bieber.Burmann for you (BB4U) mit Unterstützung vieler Sponsoren neu errichtet worden.

Für den Bau waren Spenden im Wert von insgesamt 145.000 Euro geflossen – Geld und Material hatten Sparkasse Dortmund, Bauunternehmung Rundholz, Signal Iduna, Prümer GmbH, Zimmerei Meiko, Elektrotechnik Kocher, Kirchhoff Container, Burmann Bedachungen, Ausbüttels Apotheken sowie der Lions Club Dortmund-Phoenix gespendet.

Verein BB4U e.V. will sich auch bei Neubau engagieren

Diese Werkstatt ist komplett ausgebrannt und muss abgerissen werden. Das Ergebnis des Schadensgutachtens steht noch aus, doch schon jetzt hat sich der von Architektin Regina Bieber und Dachdeckermeisterin Nicola Weller-Burmann initiierte Verein BB4U bereit erklärt, einen Neubau in der alten Form zu unterstützen. In einem ersten Schritt werden Angebote für den Abriss und die Entsorgung der abgebrannten Konstruktion eingeholt. Im zweiten Schritt werden der Baugrund und die umliegende Pflasterung von den Brandlasten gereinigt. Anschließend kann der Neubau beginnen.

Alle Beteiligten hoffen, dass die neue Werkstatt im Sinne aller Kinder schnell wieder aufgebaut ist und genutzt werden kann.

Das Gelände des Abenteuerspielplatzes Scharnhorst ist inzwischen wieder für die jungen Besucher*innen geöffnet.

Homepage des ASP: www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/familie_und_soziales/jugendamt/freizeit/jugendfreizeitstaetten/scharnhorst_freizeiteinrichtungen/Abenteuerspielplatz_Scharnhorst.html

Spendenaufruf

 BB4U e.V. hat bereits einen Spendenaufruf zum Wiederaufbau der abgebrannten Werkzeugausgabe auf dem Abenteuerspielplatz (ASP) Scharnhorst gestartet:

 Das Spendenkonto bei der Sparkasse Dortmund lautet wie folgt:

 IBAN: DE68 4405 0199 0001317326

 BIC: DORTDE33XXX .