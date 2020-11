Das Zeichen zum Wunsch nach Wandel ist gesetzt: Christdemokrat Werner Gollnick aus Kurl ist - zumindest für die nächsten zweieinhalb Jahre - neuer Bezirksbürgermeister in Scharnhorst. Seine Stellvertreterin, Sozialdemokratin Andrea Ivo aus Scharnhorst, Kandidatin der einstigen Mehrheitsfraktion, soll dann im Sommer 2023 das Spitzenamt im Tausch übernehmen.

Mit einer breiten Mehrheit von 16 von 19 Stimmen - bei zwei Gegenstimmen und einer ungültigen Stimme - haben die Mitglieder der im September neu gewählten Bezirksvertretung (BV) Scharnhorst gestern (17.11.) der erst auf den letzten Metern endgültig vereinbarten gemeinsamen Kompromiss-Wahlliste zugestimmt und damit zum einen drohendes Patt, Stichwahl oder Losentscheid, zum anderen aber auch eine denkbare entscheidende "Wahlhilfe" durch die zweiköpfige AfD-Fraktion abgewendet.

CDU (4 Sitze), Grüne (3) und FDP (1) hatten zuvor mit ihrer Jamaika-Kooperationsvereinbarung und ihrem gemeinsamen Achter-Vorschlag, den bis dato stellvertretenden Bezirksbürgermeister Werner Gollnick (CDU) als Kandidaten fürs Spitzenamt zu nominieren, für mächtig Spannung im Stadtbezirk gesorgt. Was sich in der konstituierenden BV-Sitzung auch durch die unter Corona-Bedingungen voll ausgeschöpften Besucherplätze in der Aula der Gesamtschule manifestierte.

Ebenfalls acht Stimmen schienen andererseits für SPD-Bezirksbürgermeisterkandidatin Andrea Ivo sicher dank der Stimmen von SPD (7 Sitze) und Linken (1). Völlig ungewiss war indes, wie sich Bezirksvertreter Florian Heimann (Die Partei), der für den verstorbenen Raimund Storb ins Gremium nachgerückt ist, verhalten würde. Und mit Stimmen der AfD als Königsmachern wollte offenbar keines der beiden Lager seinen Kandidaten bzw. seine Kandidatin ins Bezirksbürgermeister-Amt gewählt wissen.

CDU-Fraktionschef Jürgen Focke berichtete dem Nord-Anzeiger, Schwarz-Grün-Gelb habe zuvor deshalb auch ein Deal-Angebot der AfD zurückgewiesen. Erst am Abend vor der Wahl unterbreitete Jamaika dann dem SPD-Lager den Vermittlungsvorschlag zum "Konsens unter Demokraten". Quasi "auf den letzten Drücker" stimmte die SPD dem zu, eine drohende Kampfabstimmung wurde abgewendet.

So wird nun Werner Gollnick (CDU) die erste halbe Sitzungsperiode bis zum Sommer 2023 als Bezirksbürgermeister amtieren, bevor er dann von seiner Stellvertreterin Andrea Ivo als Bezirksbürgermeisterin für den Rest der Wahlperiode bis Herbst 2025 abgelöst wird.

Ausdrücklich bedankte sich ein strahlender Werner Gollnick "bei allen, die mich gewählt haben". Zudem appellierte der neue Scharnhorster Bezirksbürgermeister an die Runde, "bestmöglich zusammen zu arbeiten", um unter Demokraten "Mehrheiten zu finden für ein gutes, ein besser werdendes Scharnhorst". An die Bürger gerichtet empfahl Gollnick, sich mit ihren Anliegen an die BV zu wenden.

Herzlicher Dank an Vorgänger Heinz Pasterny

Mit einer persönlichen Ansprache, gerichtet an seinen im Publikum sitzenden Vorgänger Heinz Pasterny (SPD), schloss Gollnick unter Beifall die öffentliche BV-Sitzung: "Lieber Heinz, es ist etwas Besonderes in so große Fußstapfen zu treten. Ich hoffe, dass wir auf deine Expertise zurückgreifen können."

Eingeleitet worden war zuvor die konstituierende Sitzung unter Corona-Vorschriften in der Gesamtschul-Aula am Mackenrothweg unter etwas holpriger, aber liebenswürdiger Leitung des Altersvorsitzenden Dietrich Labenz, der offensichtlich mit seinem schlechten Lesebrillen-Ersatz haderte. BV-Geschäftsführerin Marion Hardt, die einstimmig wieder zur ersten BV-Schriftführerin bestellt wurde, musste Labenz mehrfach soufflieren.

Einstimmig sprach sich die BV für nur einen stellvertretenden Bezirksbürgermeister-Posten aus. Eine Gedenkminute galt dem verstorbenen gewählten BV-Mitglied Raimund Storb (Die Partei), mit dem der Linken-Vertreter Matthias Storkebaum die gemeinsame Fraktion "Die Fraktion" begründet hatte.

Verwaltung soll Möglichkeit wechselnder BV-Tagungsorte im Stadtbezirk überprüfen

Erste zu behandelnde Beschlussvorlage im Gremium war dann ein gemäß Jamaika-Kooperationsvereinbarung formulierter Antrag von Schwarz-Grün-Gelb, dass die BV künftig für mehr Bürgernähe nicht nur in Scharnhorst in der Gesamtschule oder im Franziskus-Zentrum, sondern an verschiedenen Orten im Stadtbezirk Scharnhorst, etwa in Gemeinde- oder Vereinssälen, tagen sollte.

"Wenig praktikabel" sei das, kritisierten SPD-Fraktionssprecher Herbert Niehage, SPD-Ratsvertreter Rüdiger Schmitt und Linken-Vertreter Storkebaum, die auf Organisations- und ÖPNV-Anbindungsprobleme, "immensen Verwaltungsaufwand" und Kosten verwiesen. "Versuch macht klug", empfahl dagegen Grünen-Sprecher Wolfram Frebel. Schiedlich friedlich brachte die BV dann schließlich einstimmig den von SPD-Sprecher Niehage vorgeschlagenen entsprechenden Prüfauftrag an die Verwaltung auf den Weg.