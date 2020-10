Die Mischung macht's: Das kriminalistische Gespür sowie ein gutes Bauchgefühl zweier Zeugen haben am Donnerstag (8.10.) zur Festnahme eines mutmaßlichen Taschendiebs am Körner Hellweg in Körne geführt.

Den ersten Zeugenangaben zufolge fiel den beiden Dortmundern gegen 13.30 Uhr auf dem Kaufland-Parkdeck ein Mann auf, der sichtlich nervöswirkte und somit ihr Interesse weckte. Ihre Intuition sollte sich bezahlt machen: Denn kurze Zeit später beobachteten sie, wie der Mann eine Geldbörse

unter ein Auto warf und schnurstracks das Parkdeck des Lebensmittelmarktes verließ.

Während die 60-Jährige die Geldbörse aufhob, zur direkt gegenüberliegenden Polizeiwache Körne ging und den Vorfall meldete, nahm ihr 21-jähriger Sohn die Verfolgung auf.Hierbei hielt der Dortmunder ständig Kontakt zu seiner Mutter und teilte der Polizei seinen aktuellen Standort mit. In Höhe des Hauses Körner Hellweg 83 nahmen

Polizeibeamte dann den 26-jährigen Verdächtigen fest. Bei seiner Durchsuchung fanden

sie Bargeld und stellten dieses sicher.

Zeitgleich informierten Beamte den 79-jährigen Inhaber der Geldbörse über dessen "Verlust". Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten sie dem Dortmunderseine Wertgegenstände wieder aushändigen.

Besondere Gründe für eine Untersuchungshaft lagen bei dem 26-Jährigen nicht vor.