Nach einer Auseinandersetzung innerhalb eines Geschäfts am Körner Hellweg gestern Vormittag (30.7.) flüchtete ein verletzter Mann vom Tatort. DiePolizei sucht nun weitere Zeugen.



Demnach befand sich der 24-jährige Angestellte gerade in einem Kundengespräch, als der Verdächtige gegen 11 Uhr den Verkaufsraum gegenüber der Heilbronner Straße betrat. Der Mann ging hinter den Kassenbereich und bediente sich offenbar an den Tageseinnahmen.

Daraufhin sprach ihn der Angestellte an. Der Mannversuchte zu flüchten, wurde jedoch vom 24-Jährigen festgehalten. Zwischen den beiden kam es nun zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Geschäft. Dabei stürzte der Täter in eine Vitrine. Er stand wieder auf und flüchtete offenbar mit einer blutenden Wunde über den Körner Hellweg in Richtung Berliner Straße.

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Zeugen beschrieben den Täter als einen etwa 40 bis 50 Jahre alten Mann. Er war circa 180 cm groß, hatte kurze schwarze Haare, einen Drei-Tage Bart und einedunklere Hautfarbe. Zur Tatzeit trug er eine Jeans und eine Weste.

Hinweise nimmt die Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter Tel. 0231-132-7441 entgegen.