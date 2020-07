Die Stadt Dortmund hat zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit eine Reihe von Baumfällungen auf städtischem Areal in den Stadtbezirken Brackel und Innenstadt-Ost angekündigt.

Bei diesen Bäumen sind überwiegend Morschungen und Faulstellen im Stamm und/oder in den Kronen festgestellt worden. Oder die Bäume sind bereits in großen Teilen so trocken, so dass ihre Standfestigkeit nicht mehr gegeben ist, begründet das Grünflächenamt die Fällaktion.

Die betroffenen Bäume sind in bewährter Weise mit einer orangefarbenen Banderole und einem farbigen Kreuz gekennzeichnet worden. Ersatzpflanzungen sind vorgesehen.

Notfällung an der Bach-Schule am Dollersweg



Als Notfällung entfernt wurde bereits eine gefährliche Esche an der Bach-Grundschule am Dollersweg in Wickede.

Gefällt werden im Verteilgebiet des Ost-Anzeigers zudem folgende Bäume: ebenfalls an der Bach-Schule zwei Baumhasel, an der Robert-Stolz-Straße 35 in Wickede auch zwei Baumhasel, am Parkplatz des Wickeder Sportplatzes Morgenstraße/Dollersweg eine Pappel, auf dem Grundschul-Parkplatz am Dollersweg ein Ahorn, auf dem Brackeler Sportplatz am Hallenbad, Oesterstraße 66a, ebenfalls ein Ahorn sowie in Körne an der Berliner Straße 1 zwei Birken und an der Ecke Berliner/Hallesche Straße eine Platane.